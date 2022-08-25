陶文看台股｜亦步亦趨 順勢而為

《陶文看台股》周四（08/25）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【地澤臨卦】亦步亦趨，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是陰曆七月廿八日，這是「貴人不臨」之日，這一天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

火星與木星同時釋放不同位置的合相磁場，就從天星角度看來，這是個吉利的日辰。

只不過，由於金星、土星和天王星的三刑會沖依舊，因此重要吉事還是謹慎為宜。

至於太陽與火星的刑剋，對於事務的執行而言，這是一種宜妥善管理情緒的訊息。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

三刑會沖的負能持續，金星、土星和天王星的不協調，對於投資求財還是容易造成壓力。

雖然日火也處於刑剋狀態，不過由海王星所領導的風箏格局繼續翱翔，按理說這是個有利可圖的天星日辰，不過可惜的是，由於海王星處於逆行狀態，這風箏極容易陷入航道偏離的現象。

對於投資求財而言，這是個短線有利可圖，卻又要提高短線風險的管理，操作難度頗高。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空開高的模式出發，只可惜開高之後隨即下走，中場跌到了盤面下，雖然尾盤出現拉抬至盤面上，但最後依舊以下跌26點作收。量能萎縮到1787億元。

【水地比卦】多方步調不協調，見紅就是賣點的卦象訊息，果然如期出現。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方步調並不協調，因此即便出現推升指數的元素，恐怕效果也是有限………」果然有限。

以及「………幸運的是，空方的善意依舊，因此大盤的短線支撐值得肯定………」支撐與拉抬都如卦象預期上場了。

重點訊息「………就卦象氣數角度觀察，發覺靜觀其變的訊息卻超過其他，再以卦象角度為這一天的買賣運作定調則會是『見紅就是賣點』………」神！見紅就是賣點。

卦象占卜就是「未來學」，瞬息萬變的投資市場都有機會占卜一二，有脈絡可循，且也可以自己運作的人生，自然也可以事先預測，並且給予到位的趨吉避凶。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地澤臨卦】是這一天（08/25四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是臨界點，對於事務的執行而言，代表的是亦步亦趨，依照計畫行事。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的多方氣勢頗佳，不過由於空方動作頻頻，即便壓力不是很大，還是容易造成盤面上的阻升效應。

雖然如此，就卦象而言，這一天的盤勢依舊值得期待，多方支撐明顯，即便漲勢有限，反向操作的策略有必要執行短線上的修正。

吉利方位：西北方、正西方、正北方。

吉利顏色：白色、藍色。

吉利數字：6、7、1、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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