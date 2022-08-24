台股破月線能進場？老手曝下波起漲時機

國際股市在本周多呈現下跌，市場觀望聯準會主席鮑爾的年會內容，是否在9月的利率決策會議加大升息，以及對於未來經濟的看法是否有更鷹派的言論！

美科技股暫時跌破月線，不過整體趨勢仍是偏看待，如果年會的表現符合市場預期，8/22的跳空缺口將有望補齊，而換看到台股，目前也暫破月線，原因除了觀望年會的內容，另外就是市場預期聯準會加大升息，使得亞洲貨幣貶值的關係，近日更出現2年來的新低量，不過在國安基金的護盤之下，新低量是不會見到新低價的。整體買盤量縮觀望，不過筆者認為最重要的是賣方惜售，指數只要守好15,035，加上季線扣抵交易日僅剩4交易日處於高點，8/30後季線走勢就能持平後往上走揚，將開啟下一波漲勢，投資朋友在本周的操作千萬不能急，待利空出盡後再進行布局即可。

觀看盤面，本周在權值股休息下，中小型股當道，尤其上櫃的生技族群更是續強，但是投資朋友就必須要留意，短線上，生技指數已經指標過熱，多檔生技股更是沒有任何的基本面可言，投資風險必須控管得宜！

總而言之，美股在月線、季線黃金交叉後，中期趨勢並未轉空，只要下檔季線不破，仍要以多方思維操作。再看台股，雖暫時失守月線。但就趨勢而言，周KD仍持續往上，MACD柱狀體更是由黑翻紅，代表正要開始中期多方的走勢格局，況且整體有國安基金的護盤下，投資人不需看到下跌就灰心，反而是掌握基本面良好的股票，趁勢逢低來撿鑽石！

（摩爾投顧分析師黃睿緯）

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