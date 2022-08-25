白易弘｜台股量縮整理 關注車用、網通

周三（24日）下跌 26.70 點，收在 15,069.19 點，成交金額 1,782億元。外資賣超 105.92億元；投信買超 21.88 億元；自營商賣超 16.98 億元，三大法人合計賣超 101億元。

周三（24日）市場仍然觀望，市場緊盯美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日在全球央行年會談話，早盤開高後量縮走低，收盤前半小時一度由黑翻紅，盤面除了生技族群持續維持強勢，電子族群無買盤挹注表現弱勢。

技術面部分，美股四大指數回測月線，台股加權指數同步回落，近兩個交易日在月線附近量縮整理，加權上檔反壓在季線~15,500附近，目前指標在高檔交叉向下須一根帶量紅棒化解。

選股方向，為車用電池概念股與網通族群，另留意2檔潛力股：

1.華新（1605），近期國際銅、鎳等原材料行情止跌回穩，有利第四季營運，加上第三季將認列出售美國Borrego太陽能案場部門股權利益，對EPS貢獻1.8元以上，旭日及緯創兩冰鎳廠各有4條冰鎳產線、各年產5.5萬噸，各自有380MW發電廠，旭日預計2023年第一季、緯創2024年第一季量產，華新可持股比例掌控冰鎳廠產能，加上華新印尼鎳生鐵廠年產能4萬噸，華新可掌控鎳生鐵及冰鎳年產能提升至8.4萬噸。

2.啟碁（6285），啟碁上半年EPS為2.2元，創近四年同期新高，啟碁的Wi-Fi晶片和PMIC缺料狀況逐步緩解趨勢，訂單滿足率約八成，車用缺料已緩解，今年營收有望隨晶片來料增加而季季增。啟碁搶攻5G用戶端設備、無線路由器等相關產品，並擴大至物聯網、交換器、低軌衛星及開放網路架構產品；此外，企業端跟電信端持續升級網路設備，訂單能見度至明年第二季。

今（25）日觀盤重點：

1.指數能否站回月線。

2.電子成交比重能否重回六成以上。

文/資深分析師白易弘

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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