丁彥鈞｜美債殖利率上升 全球股市下跌

美國聯準會官員接連表達鷹派立場，美國9月升息3碼的機率大增，美國十年期公債殖利率再次升破3%，美股下跌影響今日台股加權指數下跌149點，終場以15,095點作收。



漲多容易回檔，跌深容易反彈。之前加權指數KD值位於高點，且出現死亡交叉，短線的技術面本來就偏空，這兩天獲利了結的賣壓出籠，導致股價回檔，僅是短線的調節，不需要太過緊張。目前加權指數仍守在月線附近，不算太弱勢，等恐慌情緒消化完畢後，有機會繼續上攻。



由於升息有利銀行股的利差擴大，此時若要加碼買進，首選銀行股，可以等KD值低點再加碼，價格會比較漂亮。



由於美元強勢，近期外資賣股匯出的情況明顯，導致新台幣貶破30元。在個股的表現上，就是權值股相對弱勢，代表中小型股的櫃買指數相對強勢。然而類股是會輪動的，權值股如果因為短期籌碼面的因素導致股價下跌，變得有投資價值，資金會慢慢流向權值股。建議可以觀察績優權值股，等止跌回穩時買進。



預期加權指數會在萬五到萬六之間區間震盪，年底往萬六邁進，目前指數拉回接近萬五，可以逢低找買點布局。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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