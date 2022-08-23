陳立委｜獲利看好 3檔生技題材股可留意

美國聯準會（Fed）數名官員持續發表鷹派言論，包括聯邦準備銀行總裁博拉德在內，直言贊成9月升息3碼，他認為Fed不需顧慮經濟可能疲弱，應繼續大幅度將利率提高來打擊通膨。受此影響，市場擔憂聯準會將持續升息，貨幣過度緊縮風險增溫，經濟恐出現負成長。昨天美國四大指數全數收黑，其中與台股關聯較大的費城半導體指數大跌 3.72%。

台股今天以15,225點開出，開盤後低檔震盪整理，其中半導體與電子股已連續虛弱多日，主要是因為美股費半持續大跌，造成台積電ADR連二日跌2%以上，溢價大幅縮小，若台積電ADR無法止血，那台積電500關卡恐守不住。

生技股近期明顯成為主流，但昨天連「天國一輝」都出現，天國一輝是二年多前，生技股產業曾經有一段大飆漲，主要是中天、杏國、合一、杏輝四檔生技股，該四檔昨天再次全部漲停。

其實並非每檔生技股都這麼美好，生技股每一檔差異性很大，若不仔細研究未來產品的發展性，很容易套在山頂上，操作生技股時，一定要留意每檔個股的解盲時間，及產品對未來獲利帶來的貢獻。

可留意未來獲利看好的3檔生技股：

1.合一（4743）：開盤仍跳空漲停，已連續二天漲停，主要是因為上周五宣布接獲美國（FDA）通知，該公司研發之「傷口外用乳膏」已經通過美國FDA上市許可。可望搶攻千億傷口治療市場商機，這對合一的未來是有實際的獲利的幫助，投資人可多加注意。

2.台生材（6649）：各均線排列整齊向上的趨勢很明顯，主要是第二季轉虧為盈，開始賺錢了，且7月營收9百多萬，較去年同期成長203%，台生材專攻大腦手術醫療器材，包括人工腦膜及腦血栓移除導管，由於大腦手術是屬於精密醫療，競爭門檻高，台生材未來獲利預料將穩定成長，而雖然第2季開始賺錢了，但獲利還是很少，EPS 0.08元，且考量到近期股價漲幅已高，建議投資人勿追高，等到拉回再布局。

3.智擎（4162）：上半年EPS 1.24元，累計1至7月營收，較去年同期累計營收成長25.07%，從技術線型來看，8月4日時有出現一個跳空缺口，主要是因為之前公告，二線小細胞肺癌的三期試驗，解盲不幸失敗，當時那波下跌最低點為80.2元，然而這個二線小細胞肺癌，並不是智擎的主力產品，現階段智擎一線用藥胰臟癌即將在第四季，進行解盲，投資人可留意解盲的進度。

啟發投顧分析師 陳立委

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