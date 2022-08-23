陶文看台股｜靜觀其變或順勢低接

《陶文看台股》周二（08/23）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【火山旅卦】靜觀其變或順勢低接。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是陰曆七月廿六日，正值「天赦日」的今天，除了不宜嫁娶，其餘諸事不宜。

「天赦日」顧名思義就是老天爺赦免災厄的日子，而這個老天爺在道教來說指的就是玉皇大帝，從宇宙最高領導人所賜予的轉運與除錯的機會，就如國家大赦一般，這是個可以有效除厄運，轉好運的大好日子。詳細請參考陶文老師網站文章。

辰時「正北方」是【奇門遁甲】的突破命運或業務瓶頸的神奇時空。

巳時則是「東北方，正東方，東南方」，其中以「東南方」最為吉利。。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

天王星釋放合相磁場，這一天的確具有蛻變的能量磁場，「天赦日」的轉機說法也獲得了天星的認同。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和天王星刑剋，和木星的合相，同步進入尾聲。太陽與火星的刑剋則方興未艾。

對於投資求財而言，並不吉利，謹慎將會是值得自我提醒的趨吉避凶必要。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開低走低，終場收黑163點，一路躺平。成交量1998億元，保守氣息十分濃厚。

【風水渙卦】的渙散現象出現了，反而是渙散之後凝聚不見了。

其他卦象訊息「………再以卦象中多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的空方壓力十分沈重，而多方雖然氣勢不若卻苦無表現的空間與機會………」。雖然也出現了「透過低接的方式營造短線機會財利」的訊息，不過還是提醒「………只不過可惜的是，由於多方步調並不協調，因此選股標的成為了一件深奧的學問………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火山旅卦】是這一天（08/23二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是辛苦與困難，對於事務的執行而言，代表的是舉足艱難，但還是必須堅持到底。

對於投資求財而言，也是如此，這一天最容易見到的現象將會是裹足不前。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢依舊明顯，可惜的是指數上漲的元素步調並不協調。由於卦象中的空方善意依舊，因此造成今日盤勢漲跌的原因並不在於多空之間，而是消息面與市場心理面的因素。

就卦象而言，這一天雖然不容易止於至善，最起碼還可以靜觀其變，不過從另類角度觀察，這一天反而是個順勢進場低接營造短線機會財利的盤勢。至少卦象是這麼認為。

吉利方位：正西方、東南方、西北方。

吉利顏色：白色、黃色、咖啡色。

吉利數字：6、7、2、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2022虎年開財運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!