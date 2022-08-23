劉烱德｜大盤拉回考驗護盤基金決心

昨日美股早盤開低，市場擔心近日聯準會（Fed）在經濟成長放緩情況下，所釋出鷹派的訊號，首當其衝的就是成長股因為美國2年期公債殖利率上升而下跌，拖累那指及其他主要指數同步開低走，恐慌性指數VIX自底部彈升至最高時24.62；最終收盤上演股債雙殺，那指收黑 2.55%、費半暴跌近 4%、道瓊收盤狂瀉逾 640 點、標普收跌逾 2% 為近期以來最差單日表現。

10年期美債價格下跌0.45%，殖利率大漲到1.74%；美元指數強升至108.954 (盤中一度升破109至最高時109.097)；黃金現貨受美元上漲壓抑下跌0.02%至1734.9561美元/盎司；原油除了美元升勢因素外，近日油價就在中美經濟放緩及OPEC+減產等訊息交雜下持續在底部震盪。

針對美股的估值，基本上最重要的二個因素就是美國的GDP及公債殖利率間的變化；如果GDP一旦走低，公債殖利率只要走升，則股市估值將立刻面臨下修。

台股昨日下跌163.64點收在季線附近，外資再賣超 151.13 億元，單日台指期外資多單大減2,646口 (目前未平倉淨多單仍有7,442口)，顯示外資對後市看法轉偏保守。目前季線扣抵在5/30紅K，未來一週，甚至二週的時間季線扣抵均在高，此刻外資賣壓恐將加重，內又遲遲未見買氣回歸，短線大盤指數要想再漲，難度相對高。

昨日漲多的半導體多數出現拉回且成交值重也開始下降，半導體從上游晶圓製造、設備廠、矽智財普遍拉回；聯發科下跌3.03%，IC設計矽力 – KY 更殺逾 9%；網通中磊、神準紛紛跌回月線；光學一哥大立光大跌6.31%、二線聯一光大跌9.57%逼近季線；汽車股倉佑、耿鼎、東陽及胡連短線也出現賣壓拉回。短線資金流向生技股，但漲高的仍應留意追漲風險。

聯準會9月升息的態度，將牽動全球股市近期的走勢；短線大盤拉回就看國安基金護盤效力如何，個股建議逢高先獲利調節，靜觀後續變化擇機操作。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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