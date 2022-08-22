賴昇楷｜台股短線漲多整理 後續看美股

台股從七月初展開反彈以來，一路看好「反彈上看季線」，期間雖然遇上台海危機之利空干擾，不過上周大盤照樣達陣攻過季線，櫃買指數甚至率先挑戰半年線，惟上周三（8月17日）起國際股市接連回檔，台股表現雖然相對抗跌卻仍難逃拖累，8月22日大盤下跌163點小破季線，櫃買指數跟跌0.59%。

今天大盤與櫃買指數同步收破前一天（8月19日）低點，為8月5日至今首見，代表Ｋ棒強勢慣性遭到改變（尤其櫃買指數Ｋ棒組合還出現「陰線吞噬」型態），也意謂台股短線可能隨著美股步入漲多整理階段。

至於整理時間是長是短？整理幅度是大是小？這部分可拿美股三大指數作為參考指標。由於美股三大指數道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數皆於8/10形成多方缺口（當天美國公布七月份消費者物價指數年增率8.5%，優於市場預期的8.7%，美股隨之跳空大漲），如果近期整理過程都沒向下封閉多方缺口，那麼台股整理時間與幅度也將很有限，且近期活蹦亂跳的中小型股依舊活絡，反之才需留意整理時間拉長或整理幅度拉大的問題。

短線留意下列3檔個股：

1.南電：為PCB與IC載板廠，Q2營收151.85億元(年增21.6%)，稅後純益48.64億元(年增109%)，EPS 7.53元，通通創單季新高。下半年消費電子邁入旺季，BT載板及PCB占比將提升。ABF載板需求維持暢旺，並未出現砍單狀況，兩岸ABF載板新產能將在Q3開出，預計明年Q1滿載生產，配合規格升級，可望帶動ASP提升，預計Q3營收及獲利將持續走揚。

2.台勝科：為矽晶圓廠，上半年EPS達5.88元，較去年同期大幅成長。12吋矽晶圓仍然供不應求，今年透過去瓶頸工程提升產能10%，加上長約比重提高到歷史新高水準且價格上漲，預期下半年營收及獲利將優於上半年。

3.振樺電：為工業電腦廠，上半年稅後純益4.6億元，年增264%，EPS 6.13元(已接近去年全年的6.21元)，雙雙寫下歷史同期新高，前7月營收66.75億，年成長38.4%。POS、KIOSK及工業電腦三大產品線訂單滿手到明年Q1，加上零組件供應順暢許多，今年營運成長動能強勁，下半能營收及獲利將優於上半年。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!