陳秀芳｜跌破季線 資金轉生技族群避險

Fed又再次重申繼續升息、打擊通膨的決心，上周五美股四大指數皆跌，其中費半跌幅2.78％，今日台股開低震盪走高，跌幅收斂，電子權值股表現疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.73％、3.03％，今日則以不受指數影響的生技族群表現亮眼，終場大盤下跌163.64點，收在15,245.14點，跌破季線，成交量能不到2,000億。

今日呈現股匯雙殺，台幣匯率貶至新高，來到30.098元，資金恐有加速外流的風險，從資金流向觀察，電子成交比重降至6成以下，來到58.03％、化學生技醫療比重增至9.43％，造紙、生技族群表現較為抗跌，漲幅2.07％、1.1％、跌幅較重則為航運業，跌幅2.59％。

從籌碼面觀察，外資連六日賣超，今日再賣超151.09億，投信買超已超過四十天，投信今日買超8.03億；從技術面觀察，今日跌破季線，短線關鍵點位為15,087點，若收破將結束短線強勢格局。

近期明顯感受到資金轉到避險性題材的生技族群，再加上合一（4743）宣布接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，所研發的「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過美國FDA510（k）醫材實質等同性認定及上市許可，再度帶動生技漲勢，除合一（4743）以外，中天（4128）、杏國（4192）、杏輝（1734）、智擎（4162）、益得（6461）等，也紛紛漲停，而在操作策略上，應找尋下半年較無雜音的個股進行布局。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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