白易弘｜美股醞釀回檔 台股回測季線支撐

國際情勢，過去一周聯準會（Fed）官員相繼表達鷹派升息的立場，導致美股賣壓持續湧現，恐慌指數VIX上周五（19日）回升至20以上，美債殖利率攀升使科技股面臨賣壓，旅遊休閒類股遭猛烈抛售，比特幣閃崩，區塊鏈概念股跌幅重，縱使應材發布樂觀的財測也未能阻擋晶片股跌勢，美股四大指數皆以下跌收盤，科技類股跌幅2％以上。

台股多頭目前在季線之上，仍保有上攻半年線的火種，下檔支撐在15,000~15,200季線附近，電子股由跌深反彈的IC設計股，與預計八月將延續業績成長個股領軍維繫多頭漲勢，展望本周台股指數空間有限，將由中小型個股表現為主，主要族群由補漲、軋空與業績成長三大族群帶動。

留意本周2檔潛力股

1.詮欣（6205）：連接器廠詮欣（6205）上半年獲利跳增，加上優化產線效率及產品組合效益持續顯現，第三季獲利估將續增，第四季在車用新品放量下，營收及獲利更可望邁大步成長。

詮欣目前營收比重來看，工業電腦（IPC）4-5成、網通15-20％、車用占比8-9％，消費型跟PC2-3成，但預計第四季在新品陸續開始放量下，車用營收比重可望顯著提升，也將推升營運表現。

2.振樺電（8114）：受惠商業物聯網需求強勁、物聯網基礎建設出貨轉順，毛利率表現持穩，第二季稅後純益2.34億元，每股稅後純益3.12元；累計上半年每股賺進6.13元，接近去年全年的6.21元水準，雙雙創高。

振樺電三大事業體積極耕耘全球一線藍籌客戶有成，第二季毛利率35.23％，較第一季小幅成長，營業利益則在規模經濟放大下，達3.81億元，再度改寫新高，營業利益率穩步提升至13.1％。下半年展望預估在手訂單量能豐沛且終端應用多元，成長動能維持樂觀看待。

文/資深分析師白易弘

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