王文良｜大賣空本尊幾乎清倉 台股要擔心?

知名報導文學作家麥可·路易士描述2008年金融風暴的著作「大賣空」，好萊塢翻拍成電影的主角原型：避險基金經理人麥克·貝瑞，第一季末尚有1.65億美金部位，第二季幾乎出清手上所有持股，部位降到381萬美金而且只持有一檔經營私人監獄與心理健康設施公司：Geo Group（諷刺意味濃厚）。貝瑞在推特警告投資人不要對近期股市反彈過度興奮，他說疫情期間的愚蠢行徑又回來了，很像911恐怖攻擊、安隆、世界通訊會計醜聞爆發之前那種感覺。

不只貝瑞，很多投資人心底也是相同的感覺。大盤在7/12跌到13,928點，單日大跌389點，融資餘額1882億、維持率141％高於警戒線（140％），8/17維持率拉升至156％遠離危險區域，融資餘額幾乎不動，反彈行情散戶不敢大舉進場，因為裴洛西訪台後兩岸關係緊張情勢升溫？通膨惡化？經濟衰退？科技業庫存過剩？都不是，而是才剛經歷過台股最驚心動魄的行情，走不出6月崩跌1,982點過程所造成心中恐慌與無助的陰影。

市場心理面不難猜測：18,619點HIGH到最高點，13,928點悲觀到極點。投資人情緒跟著行情而非根據經濟現實波動，科技業庫存第一季就飆高了不是嗎？對去年下半年飛漲物價視而不見，直到通膨瞬間惡化變身巨獸暴走，猛然發現時台股已大跌4,691點，這時候該做的，不是檢討過去，而是研究當下哪些股票物超所值、有機會底部起漲。

整體汽車市場衰退，但電動車在成長，而且不論燃油車或電動車，安全配備等級要求一樣高，不僅碳化矽元件，亦催化被動元件需求。安裝防撞、自動剎車、自動駕駛輔助系統，每輛車MLCC需求量將從1,000顆提升到1,2000顆，電動車是趨勢，安全配備提升也是趨勢，以下介紹三檔車用被動元件潛力股。

華新科

（1）國內第二大被動元件廠、全球前五大晶片電阻廠。

（2）高雄路竹廠Q3正式投產車用MLCC。

（3）透過日本子公司釜屋電機打入Tesla電動車供應鏈。

信昌電

（1）華新集團，被動元件廠，大股東華新科（43.13％）。

（2）湖南永州粉末廠，地處稀土產地，具原料優勢。

（3）「車用衛星定位系統微波天線」打入日系車廠供應鏈。

凱美

（1）上半年EPS3.15元，低本益比。

（2）國內最大、全球第五大鋁質電容廠。

（3）產品聚焦：電動車、充電樁、儲能產業。

7月底盤整區高點15,000點為台股拉回時技術面最大支撐，8/17指數默默漲到15,457點，籌碼安定方能量縮上漲。中級反彈目標在30週移動平均線16,400點，短線若震盪壓回，向上空間更大。散戶尚未走出陰影不敢大舉進場，利用市場浮額不多，積極買進好股票，有機會成為這波中級反彈大贏家。

鴻光投顧分析師 王文良

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