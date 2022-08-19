許家豪｜通膨觸頂 目光轉向基本面

安聯投信海外投資首席許家豪

隨著美國通膨數據觸頂，全球市場以鴿派來解讀聯準會升息步調，股債齊揚。其中MSCI世界指數和美股主要指數於第三季以來的漲幅均超過一成；主要反映歐洲的道瓊歐洲600指數漲幅也有8％以上；全球主要債市也都翻正。

這反映下半年市場焦點轉向經濟放緩可能壓抑央行升息步調，市場獲得喘息而反彈。跨入8月，美國通膨數據CPI年增率低於預期更進一步激勵市場走升，並由科技股領漲。近期包括：電信、科技、非必需消費、金融、工業與公用事業8月來的漲幅均逾3％。

回到基本面，全球經濟持續放緩，未來仍具下行風險。根據國際貨幣基金（IMF），預估2022年全球經濟成長率由去年的6.1％放緩到3.2％，較4月份預估下修0.4個百分點，2023年預估成長2.9％，主要受到全球食品與能源價格高漲，推升各國央行開啟緊縮貨幣政策，需求全面降溫所致。

其中，美國因為受到緊縮貨幣政策與民間需求力道放緩，預估今明兩年成長率分別為2.3％及1％；歐元區受到俄烏戰爭影響以及貨幣政策緊縮壓抑，預估今明兩年經濟成長率2.6％及1.2％；中國因為疫情封鎖加上房地產因素，預估今明兩年經濟成長率3.3％及4.6％。

通膨方面，隨著美國通膨有望觸頂，下半年通膨壓力將可獲得緩解。美國7月CPI年增率由9.1％回降至8.5％，主要因能源價格下滑所貢獻，核心CPI年增率則持平在5.9％。未來在國際能源價格走軟、中國解封控有助緩解供應鏈壓力以及貨幣政策陸續發酵的環境下，預期下半年通膨壓力有望趨緩。

此外，一些與通膨預期有關的金融指標也相繼出現緩解。如市場不再上調聯準會升息的預期；美國7月份低於預期的CPI數據公布後，市場對聯準會9月升息3碼的預期降溫，升兩碼的預期接近60％。

今年上半年高通膨以致市場不斷上修聯準會的升息幅度，但近期在聯準會宣示不惜影響經濟也要壓抑通膨之下，市場認為年底升至4％以上的機率反而降低。

再從通膨角度來看，過去一段時間，包括油價和利率價格慢慢走低，加上很多通膨預期金融指標也開始下滑，這隱含未來12個月通膨應該會慢慢走低，聯準會也不需要再如此採取激進升息政策，此態勢也讓市場獲得喘息。

主要國家貨幣政策方面，全球通膨續創新高，多數央行在年底前將維持貨幣政策正常化目標，聯準會近期會議聲明也顯示就業市場仍然穩健下，維持升息步調，年底聯邦基準利率將到長期中性水準之上，歐洲央行也在近期宣布升息2碼，貨幣政策擺脫負利率，但因為歐洲內需較為疲弱，因此歐洲央行也推出新一輪的購債計畫以協助體質較為疲弱的會員國。但內需同樣較為疲弱的中國與日本近期通膨仍在可接受範圍內，財政政策與貨幣政策明顯偏向積極與寬鬆，希望藉此來提振經濟表現。

在觀察指標上，美國經濟成長率連續兩季減緩，引發市場擔憂，但勞動市場仍強勁、企業財報未如預期疲弱，仍為股市反彈提供基本面支撐。未來較大風險在於，仍需關注通膨，隨著利率政策發酵可能後續對於終端需求的影響，也需要注意。

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