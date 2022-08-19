陳秀芳｜選股不選市 留意生技題材股

昨日美股四大指數齊揚，主因於第三代半導體龍頭Wolfspeed財報及財測優於預期，帶動晶片股走高，其中費半漲幅2.28％，今日台股開低後震盪走高翻紅，在電子高價股回神下，終場大盤上漲12.02點收在15,408.78，週線連7紅。

從資金流向觀察，電子成交比重微幅增加來到63.01％、化學生技醫療比重增至8.35％，航運成交比重降至4.79％，今日光電族群表現亮眼，漲幅3.28％、跌幅較重的為電器電纜族群，跌幅1.38％。

從技術面觀察，短線目前反彈尚未結束，仍屬於快速輪動的格局，中小型股表現相對活躍，仍是以個股表現為主。

台股為一淺碟市場，易受國際經濟情勢影響，操作上應找尋下半年較無雜音的個股進行佈局，近日明顯感受到資金轉到避險性題材的生技族群，今日生技族群仍然不寂寞，輪到中低價生技族群發動，昨日召開法說的健喬（4114）及轉投資的益得（6461）漲停，而生技領頭羊藥華藥（6446）也站回短均線之上，近期具人氣的寶齡富錦（1760）、美時（1795）技術型態仍然強勢，且紛紛創下短期新高，接下來可留意尚未起漲的生技族群，將有落後補漲的機會。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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