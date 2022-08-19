黃勇文｜倫飛、全友、金橋逢高適度調節

台股經歷四千多點的跌幅反彈後，進入盤面整理期，外加美股四大指數幾乎都站上半年線，而道瓊指數能夠回到年線的位階，算是對空頭反彈已經有交代。雖然年線是兵家之爭的關鍵位階，今年在戰爭，升息、縮表的陰影下，以及中國大陸房地產的未爆彈、極端氣侯所引起的缺水問題，在中國投資的供應商，受到停電、缺水加劇的投資障礙，將會是台股電子廠下半年的挑戰。

這波最強的股票倫飛（2364）、全友（2305）、金橋（6133），近期持續創高，只要沒有出現巨量前，逢高可以適度的調節。最主要的原因是大盤現在跟不上美股的走勢，只能溫溫的緩上揚。但是股本小就可以出現飆股型態，美國公布CPI、PPI數據皆下滑，顯示通膨到頂，有機會降溫。這應該也是拜登政府急需的政策，否則影響美國的選舉，將會是得不償失。而台灣也即將進入九合一大選時，盤面不容易大漲，只能個股表現為主。

進入八月中後，全體上市櫃公司已全數公布七月營收及半年財報完畢，大盤指數已經站上季線支撐，但是只守不攻，原因就是大型權值股沒有助攻。讓中小型股有表現的機會，像之前網通股到IP矽智財股，IC設計股、以及半導體概念股，都是輪流題材拉抬，可持續關注及留意。

綜合以上，台股進入指標的壓力區，但是盤面緩漲的影響，將有助於短期的支撐，而九月份蘋果即將新機發表，市場對iPhone 14將有更多的期待，尤其是受到疫情、通膨影響消費動能，市場也開始慢慢注意蘋果新手機的出貨動能，可望為消費電子注入新營收動能，可以多加注意相關蘋果供應鏈。

文／資深分析師黃勇文

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