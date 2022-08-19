美股、台股均進入強烈空抵 郭憲政解析

先說結論：「美股與台股均進入強烈空抵」。本文茲就美股與台股（與重要權值股）做分析：

1.道瓊指數：1月5日K高36,952，6月17日K低29,653，低點向上0.382位置32,441，向上0.618位置34,163。也就是說道瓊指數空抵區為32,441~34,163，8月16日K高34,281已接近強烈空抵。

2.那斯達克指數：3月29日K高14,646，6月16日K低10,565，低點向上0.618位置12,123，向上0.618位置13,087。也就是說那斯達克指數空抵區為12,123~13,087。8月16日K高13,181，已到強烈空抵。

3.費半指數：3月29日K高3,633，7月5日K低2,386，低點向上0.382位置2,862，向上0.618位置3,156。也就是說費半指數空抵區為2,682~3,156。8月4日K高3,087，已接近強烈空抵。

4.加權指數：6月1日K高16,811，7月12日K低13,928，低點向上0.382位置15,029，向上0.618位置15,709。也就是說加權指數的空抵區為15,029~15,709。8月17日K高15,475，已進入空抵區。

5.電子類股：5月31日K高783.4，7月6日K低626.04，低點向上0.382位置686.2，向上0.618位置723.2。也就是說電子類股空抵區為686.2~723.2。8月16日K高722.07，已接近強烈空抵區。

6.金融類股：5月31日K高1,703.55，7月12日K低1,464.99，低點向上0.382位置1,556.1，向上0.618位置1,612.4。也就是說金融類股空抵區為1,464.99~1,612.4。8月17日K高1,617.83，已到強烈空抵區。這告訴投資人金融類股已不能再追高。

7.台積電：3月31日K高602元，7月5日K低433元，低點向上0.382位置497元，向上0.618位置537元。也就是說台積電的空抵區為497~537元。8月17日K高527元，已進入空抵區。

8.聯發科：6月9日K高935元，7月5日K低597元，低點向上0.382位置726元，向上0.618位置806元。也就是說聯發科的空抵區為726~806元。7月22日K高721元，接近空抵區。

9.鴻海：1月5日K高111元，3月8日K低100元，高點向上0.382位置115.5元，向上0.618位置118元。也就是說鴻海的空抵區為115.5~118元。8月12日K高114元，已進入空抵區。

由上面的分析可以綜合做出文章開頭的結論：「美股與台股均已進入強烈空抵」再加上美股與台股未來3周的周線趨勢轉折均是扣高（正乖離過大），未來將是易跌難漲的空方控盤格局。提醒投資人正視上述客觀的事實，此時逢高減碼並站在空方做思考才是正確的操作策略。

文／啟發投顧分析師 郭憲政