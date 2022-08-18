莊佳螢｜iPhone換機潮啟動 蘋概股成焦點

美股昨晚在聯準會會議紀要後拉回整理，道瓊工業下跌171.69點，那斯達克下跌164.43點，費城半導體下跌73.53點，聯準會認為接下來還有升息空間，但是會觀察通膨數據，也不排除放緩升息步伐，會後聲明中規中矩，但由於先前市場已經連漲多天，昨晚美股的拉回也屬合理修正。

加權指數今天順勢開低但是跌勢沒有擴大，終場加權指數小跌68.69點，收盤15,396點收在五日均線附近，日K收小紅帶下影線顯示支撐強勁，接下來10日均線也將和季線黃金交叉將會持續助漲台股。



籌碼面觀察三大法人，外資今日賣超77.48億元，本周天天都是賣超，投信持續加碼台股，再買7.51億元，連續40日買超，自營商續賣7.48億元、連三賣，截至昨天為止投信已經連續40天買超台股合計587.02億元。本土資金跟國安基金持續扮演台股多頭總司令，雖然外資在現貨天天賣超但是外資在台指期結算後期貨部位昨天仍有萬口多單，今天為8,647口，籌碼面持續中性偏多看待。



消息面部分蘋果預計9月初新品發表會，今年iPhone14預計仍有9,000萬支預期銷量，市場仍看好換機潮，據了解股神巴菲特的波克夏第二季持股狀況，總共布局390萬股蘋果股票。蘋果占波克夏股票投資組合已達40％，巴菲特第二季買進1,000萬股亞馬遜股票，可見得巴菲特在第二季科技股跌勢最凶的時候進場大買科技股。

巴菲特趕在市場最低迷時進場加碼蘋果股票，這是不是代表未來蘋果的手機有機會賣得不錯？台股相關概念股都可望有所表現，建議持續偏多操作台股。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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