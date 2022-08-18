台股愈疑愈漲？專家揭這類股票接棒上攻

台股加權指數自從美國7月CPI通膨利空出盡之後，已經連續5天站穩15,000點之上，儘管8月利空新聞不間斷，包含第二季財報數字疲弱、庫存風暴蔓延、企業下修獲利展望、中國大陸軍演等等，不過台股大盤與相關大型權值股，反而在一大片懷疑的聲音當中愈走愈高，儘管成交量還沒完全恢復水準，大盤指數也能連續5天刷新波段高點。

摩爾投顧張貽程分析師指出，台股已經進入「愈懷疑、愈會漲」的階段，因為相對美股的那斯達克與費城半導體指數，台股在7月至今的反彈程度落後非常多，所以儘管台股在8月上半月仍有利空連環爆，但是台股在利空下卻愈「測」愈勇，本周大盤持續落後補漲並成功收復季線。

張貽程分析師認為，台股首波攻回萬五的功臣，是以半導體、蘋概股為核心的族群帶動上來，包含台積電（2330-TW）、聯電（2303-TW）、聯發科（2454-TW）、鴻海（2317-TW）、大立光（3008-TW）、力旺（3529-TW）、創意（3443-TW）、世芯KY（3661-TW）等等，因為官股、法人、大戶、中實戶對於首波反彈行情最敏銳，會率先進場抄底第一波，所以這些投資類別最愛的高價股，成為大盤拉抬的先鋒部隊。

此時，萬五接棒到8月下半場，張貽程分析師認為當相對漲多的族群做波段休息時，中低位階、銅板股的股票就有機會站出來表現，包含IC設計、車用、生技股、電子零組件、水泥、金融等等，例如，晶心科（6533-TW）、東陽（1319-TW）、保瑞（6472-TW）、藥華藥（6446-TW）、金橋（6133-TW）、台泥（1101-TW）、華南金（2880-TW）等等，有機會在散戶回歸的買盤增溫之下，股價跟著水漲船高，台股回升中呈現健康的輪動模式。

文／摩爾投顧分析師張貽程

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