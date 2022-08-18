《陶文看台股》周四（08/18）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【艮為山卦】見好便收，止於至善。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是陰曆七月廿一日，天德吉星照拂的今天，除了不宜作灶之外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放刑剋磁場，太陰星逐步進入不協調的「三刑會沖」天象中，這是個需要有未雨綢繆的日辰。

不過幸運的是，水星和海王星對沖，按理說應該是十分不吉利的日辰，不過也因為對沖而構成了一隻高飛的紙鳶，從天星角度來說，這是個充滿機會的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金月刑剋，金木合相，太陽、土星、天王星的三刑會沖，水星、冥王星、海王星和天王星的風箏格局，這一天的投資求財磁場是詭異的，同時也是難度很高的，而最為理想的策略就是順勢而為，沒有測率將會是理想的策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤再度出現超級狹幅的走勢，尾盤出現拉抬指數收小漲44點。成交量2149億元。

【風山漸卦】許多的現象都在「漸漸」發生。

其他的卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺許多的能量都集中在先蹲後跳的態勢上，因此如天星圖所述高出低進，順勢而為，也成為了卦象認同的趨吉避凶策略。而這其中又尤以低接為主要策略………」整體看來，貼切度有90％。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【艮為山卦】是這一天（08/18四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是見好便收，止於至善，對於事務的執行而言，代表的是一步一腳印，步步為營。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方釋放壓力的卦象，卦象中的多方氣勢雖然並不理想，不過由於獲得了特定能量的支持，因此這依舊是個短線有利可圖的盤勢。只不過，見好便收的思維不可或缺。

吉利方位：正北方、正西方、東北方。

吉利顏色：藍色、白色、紫色。

吉利數字：1、7、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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