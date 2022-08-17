台股連漲重返多頭？黃睿緯曝關鍵指標

自7/12國安基金宣布護盤以來，台股從最低點13,928至今日最高點15475已逾1,500點的漲幅；美國股市不管是道瓊指數又或是納斯達克指數都已經脫離下降軌道，重返多頭的格局，道瓊更是站上年線位置，台股也同步站上季線位置，這段期間不管是解套的投資朋友，還是順勢跟著國安基金作多的朋友，大家都非常的開心。不過這波多頭行情又能延續多久？讓筆者娓娓道來！

這波多頭行情最主要的原因是因為美國通膨減緩，相對市場認為聯準會的升息步調就會趨緩，但是升息依然持續，QT也依然持續，美國零售巨人沃爾瑪已經陸陸續續的裁員，可見升息對於企業有多大的影響，當然我們也不能預設立場說，經濟衰退就在此時發生，還需要觀察留意；對於股市，筆者認為現在只是一個大波段的反彈，中長線還是偏空看待，其中跟台股關係最重要的是半導體的庫存調整，外界預期最快都要到今年底才解除，總而言之，由電子股為核心的台股，電子的未來展望並沒有太多實質的基本面支撐，都只能視為反彈，畢竟財報的好，都已經是反應完畢的過去式了。

而大盤要真正重回多頭，其中最重要的在於融資餘額，被視為散戶指標的融資，在大盤反彈逾1,500點這段期間，卻沒有太大的增減，雖然市場會認為，融資不增，對股市籌碼是利多，不過大家知道嗎，從2020年的8,523至18,619以來，融資是扮演非常重要的角色的，所以筆者認為，大盤若要真正回到多頭行情，融資必須回溫，讓法人籌碼與融資籌碼全部站在多方，對整體大盤才是真正回到多頭！

（摩爾投顧分析師黃睿緯）

※本資料由摩爾投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。