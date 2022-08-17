啟發盤勢｜台股高檔震盪 陸限電埋變數

沃爾瑪、家得寶週二 (16 日) 公布財報喜訊連連，零售股氣勢如虹，迷因股狂熱再起，提振美股早盤走高，不過，美債殖利率上升打擊蘋果等科技股，晶片股賣壓湧出，四大指數收盤漲跌不一。那指收跌 0.19%，費半指數挫逾 1%，標普指數小漲 0.19%，受阻於 200 日均線，道瓊指數升近 240 點，自 5 月初以來收盤首次突破 34,000 點大關。

台股昨日加權指數高檔震盪，盤勢走狹幅震盪，科技權值股穩盤，中小型電子族群補漲，生技、解封概念股和中小型電子股也出列表態，帶動加權指數上漲3.22點收15,420.57點，成交量2,083億元。

生技醫療族群中有益得（6461），佰研（3205），明達醫（6527），寶齡富錦（1760），美時（1795）亮燈漲停，北極星藥業-KY（6550）收漲7%，智擎（4162），保瑞（6472），明基醫（4116），大學光（3218），晉弘等股，收盤也上漲3～5%，留意生技股今日續漲力道。

法人指出，台股雖然進入區間盤整，但權值股仍然穩定支撐大盤，且目前中小型電子股紛紛補漲，因此可保持樂觀看待台股表現，建議投資人近期可擇機進場布局，此外，本周持續關注大陸限電令是否有變數，若限電延長，則可能對在中國大陸設廠的企業造成一定影響。

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