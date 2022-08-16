丁彥鈞｜季線上高檔震盪 短線區間操作

美股領先台股反彈，四大指數早已站上季線，並往上挑戰半年線。代表科技股的那斯達克與費半指數，從低點向上反彈，幅度已超過20%，技術面重返牛市。美股上漲帶動台股上漲，加權指數昨日站上季線，重返多頭，今日小漲3點以15,420點作收。



雖然今年電子業旺季不旺，基本面不佳，但台股上半年已經大跌，利空因素已經反映在股價上。但技術面已由空翻多，籌碼面外資也由賣轉買，最大的主力國安基金也還在場內，操作上可以偏向樂觀。



預期下半年加權指數將在萬五到萬六之間區間震盪，之後往萬六靠攏，之前低點敢加碼的，現在應該有賺錢。由於台股開始止跌回穩，現在可以長期投資績優股，偏好短線的投資人，亦可進行區間操作。



隨著大盤止跌回升，區間操作有機會賺取價差，長期投資者的資產部位，也慢慢在回升。資本市場股價上下波動是正常的，要慢慢習慣。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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