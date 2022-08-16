莊佳螢｜留意台股雙軋空行情啟動

美股昨晚延續上漲格局，道瓊工業上漲151.39點，那斯達克上漲80.87點，費城半導體上漲9.49點，台股今天順勢開高後呈現震盪整理格局，加權指數上漲3.22點，收盤15,420點持續創新高。

技術面觀察今天日K收小黑K，季線雖然還在下移，但是短期均線都在上揚，5日均線將要黃金交叉季線，日成交均量維持在2,000億元上下，台股驚驚漲走勢不變。由於先前中國軍演市場很多避險空單進場，許多散戶也在當時賣出股票或是做空，因此現在很明顯是雙軋空行情，軋空手跟軋空頭，判斷這波控盤主力是以國安基金跟官股領頭，加上國內壽險資金主力聯合拉抬，而且統計上市櫃公司現金股利總額預計高達2.34兆元，創下歷史新高紀錄，8月則是現金股利發放的高峰期，預估發放超過8,000億元的配息，這些大量現金股息將會再度投入股市成為推升軋空行情的重要力量。



昨天影響國際股市最大的新聞就是油價，中國經濟數據疲弱，打擊石油需求展望，油價15日盤中重挫逾5％，國際油價已連續兩個交易日大跌，美國西德州期15日盤中也大跌5.4％，這都驗證了我們7月的預測，原物料期貨已經見到高點，黃小玉期貨跟原油期貨的下跌已經告訴你「通膨見頂」，8月的通膨數據會大幅下降，聯準會升息壓力大減，股市將會反應利多大漲，這波漲勢不會這麼快結束，我們看法不變在年底縣市長選舉之前，行情將呈現大漲小回的盤堅格局，建議積極偏多操作。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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