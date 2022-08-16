劉烱德｜看回不回 電子類股資金輪動

昨日美股再次上演逆轉翻紅戲碼，主要指數早盤受到美中疲弱經濟數據引響開低（美國8月紐約聯準銀行製造業指數從7 月的11.10暴跌至-31.3，遠低市場預期的5.50，創2020年5月以來新低；中國7 月規模以上工業增加值年增3.8％，社會消費品零售總額年增2.7％，雙雙遠遜市場預期），但隨著美債殖利率的走低，科技股和消費類股自盤中低點反彈，四大指數大演逆轉秀，標普收紅0.4％、道瓊漲逾150點 0.45％、那只收漲0.62％、費半指數收漲0.31％。台積電及聯電ADR分別上漲0.78％及0.14％。

昨日觀察美元指數及美元兌台幣匯率，基本上二者間呈現為絕對聯動的正向關係，美元指數自年初走升以來，美元兌台幣匯率也是亦步亦趨的跟隨，然而美元指數自7月中旬拉回至今（回檔約4％），卻並未看到美元兌台幣匯率同步拉回（表示外資匯入資金，新台幣升值），反而是持續維持在高位30附近橫向狹幅震盪；此說明一點就是外資目前看待台股仍偏保守。

台股昨日挑戰下彎季線，收盤價量齊揚一鼓作氣上漲128.38點，站在季線之上，指數看回不回但KD指標已進入超買區，後續指標是否鈍化上演軋空行情，近日內便可揭曉。目前市場資金仍持續偏重在電子，主要輪漲輪動族群普遍圍著HPC（IP矽智財）、電動車、低軌衛星（網通）、綠能、IPC及元宇宙。

個股短線漲多爆量的不宜追，拉回量縮有撐的才考慮切入。

另外，近日原物料價格又開始蠢蠢欲動，相關原物料漲價概念股，如紙漿的華紙、棉花的南紡及力麗、鎳價的華新等，短線也可留意。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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