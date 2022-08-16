陶文看台股｜看空不空 順勢而為

《陶文看台股》周二（08/16）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【天澤履卦】看空不空，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是陰曆七月十九日，日犯「小耗星、朱雀、勾絞、螣蛇、白虎」等神煞的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

太陽、土星與火星所形成的「三刑會沖」天象依舊，而水星也還是繼續釋放舒緩能量，靈活隨機應變是對於事務執行的判斷。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的相位頗佳，對於投資求財而言，代表的是有利可圖。雖然太陽陷入泥淖中，但短線運作依舊能夠營造短線財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股以開高走高的模式上揚，振動上揚，尾盤收漲128點，量能微增2347億元。

【雷風恆卦】的卦象訊息和盤勢發展十分吻合，那就是「………這一天的盤勢不會有太大的變化，而會以繼續活絡的方式呈現………」果然十分活絡。

以及「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方還是存在著備受期待的現象，多方後繼力量雖然不顯眼，不過還是盡了心力。有意思的是，卦象中的空方不再釋放影響盤勢發展的壓力，因此這是個短線有利可圖的卦象………」果然卦如其勢。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天澤履卦】是這一天（08/16二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是戰戰兢兢，謹慎小心，對於事務的執行而言，代表的是膽子要大，但動作要亦步亦趨，步步為營。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然不佳，不過卻因為空方不斷釋放出的善意，讓這一天的投資求財依舊有利可圖。

整體而言，這一天的盤勢的發展外資法人和護盤高手佔了極大的力量，值得投資人仔細觀察。

就卦象而言，回檔站在營造短線財利的買方，因為接下來的看空不空的態勢容易成為後續的常態。

吉利方位：西南方、西北方、正北方。

吉利顏色：黃色、白色、藍色。

吉利數字：2、1、6、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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