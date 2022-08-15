賴昇楷｜台股上季線 短線留意量價配合

上周一（8月8日）即指出，上市櫃「借券賣出餘額」不斷下降，代表大咖避險部位持續回補、美股四大指數叩關半年線可望成為台股有力後盾，加上台股波段原先就具備融資餘額位在低檔、國安基金護盤機制啟動之籌碼面、政策面優勢，所以自7月反彈之初便看好「台股反彈上看季線」觀點維持不變。

上周四（8月11日）大盤向上跳空突破七月下旬以來之整理平台、成交量正式突破月均量水準、期貨價差明顯轉強，往往多頭表態之下短線容易出現軋空走法，可望震盪盤堅到本周三 （8月17日） 期指結算，就算今天 （8月15日） 遇到美國參眾議員訪台、中國恐將再次武力恫嚇之利空干擾，大盤與櫃買指數仍一無所懼分別大漲128點、1.8%，攜手突破季線反壓來到原先設想的第一個反彈目標。

由於大盤與櫃買指數自上周四 （8月11日） 起雙雙邁入滾量結構（成交量連續大於短天期所有均量），在人氣回籠的條件下，短線不必預設高點，一直要到後續出現「放量不漲」的狀況，才需提防短線出現過熱警訊。

短線留意下列3檔個股：

1.精星：為華新集團旗下EMS廠，上半年EPS為2.79元，大幅優於去年同期1.61元。受惠汽車電子成長動能持續走強，中國新能源車銷量進入高速成長期，以及中國蕪湖廠新產能開出，下半年營收及獲利成長可期。

2.系統電：藍牙胎壓偵測器（TPMS）為全球電動車龍頭Tesla獨家供應商，今年整體出貨量將成長5成達到1,000萬顆，隨著Tesla交車量持續拉升，預計年底擴產至年產能1,300萬〜1,500萬顆。儲能不斷電系統（UPS）搭配龍頭電源廠供貨給台積電，今年出貨量持續走高。工業電腦是新成長動能，已打進國際工程車、農耕車品牌，提供車身控制器、強固平板等產品，將在Q3開始放量出貨。「儲能、車用電子與工業電腦」是今年主要成長動能，上半年累計營收15.97億元，年增率47.79%，創歷年同期新高，預計下半年營收逐季成長且單季年增率都達40%以上，今年EPS挑戰2元，年增逾300%。

3.台勝科：上半年EPS達5.88元，12吋矽晶圓仍供不應求，長約比重提高到歷史新高水準且價格上漲，加上去瓶頸工程提升產能，預期線辦能營收及獲利將優於上半年。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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