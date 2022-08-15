白易弘｜電子股帶動攻季線 關注3族群

國際情勢，美國周三公布7 月消費者物價指數（CPI），年增率8.5％，較前值9.1％大幅降溫，主因是汽油價格的下降抵銷食品與住房成本增加，排除糧食和能源成本的7 月核心CPI年增率也維持在5.9％，兩者分別低於市場預期的8.7％與 6.1％，隨著通膨開始從高點回落，聯準會（Fed）激進升息步伐有望放緩。美國科技股指數自低點反彈以來漲幅已超過20％，達到技術性牛市的標準。



台股盤勢，台股多頭上周受美國CPI數據降幅優於預期激勵連續上漲，成功站上15,000整數關卡，電子股由跌深反彈的IC設計股與七月營收成長的個股帶動，展望本周電子股可望持續帶領加權指數成功站上季線，主要族群由補漲、軋空與業績成長三大族群帶動。



留意本週2檔潛力股，

1.詮欣（6205），連接器廠詮欣（6205）上半年獲利跳增，加上優化產線效率及產品組合效益持續顯現，第三季獲利估將續增，第四季在車用新品放量下，營收及獲利更可望邁大步成長。詮欣目前營收比重來看，工業電腦（IPC）4-5成、網通15-20％、車用占比8-9％，消費型跟PC2-3成，但預計第四季在新品陸續開始放量下，車用營收比重可望顯著提升，也將推升營運表現。



2.中磊（5388），中磊7月營收首度站上60億元大關達60.07億元，月增4.99％、年增64.6％，累計前7月營收339億元，年成長45.8％。中磊受惠家用網通CPE設備換機潮持續，及北美市場升級DOCSIS3.1的趨勢，加上缺料舒緩出貨狀況持續好轉，下半年月平均營收將落在高原區60億元。目前券資比50.51％左右醞釀軋空機會。

文/資深分析師白易弘

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