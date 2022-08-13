林永祥｜通膨降溫、金融股除息夯 提振台股行情

永豐投信新金融商品部副總經理林永祥

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到美國最新公布7月份消費者物價指數年增率下滑至8.5％，台股金融股熱門存股標的密集除息周，加上利差提升獲利的驅動，上周台股再度重返15,000點，多頭正向氣氛在國際股市與台灣股市擴散，上周金融股表現強勢，更加提振台股走升支撐力。

金融股陸續認列現金股利收入及投資收益等利多，以銀行業為主金控股獲利提速，近期台股可望由通膨與利差受惠的金融、傳產為盤面主力，此外，研判科技股則以波段輪動接棒表現為主。

美國7月消費者物價指數年增率由前月的9.1％，大幅降至8.5％，且也低於預期值8.7％，這是自5月份以來首次降低，能源價格在原油與天然氣價格下滑而減低，後續仍宜觀察食品價格與勞工薪資增長，是否牽動通膨走勢等。

此外，核心物價年增率持平於5.9％，低於市場預期的6.1％，核心商品月增率也出現下滑至0.3％，核心服務業物價月增率則下滑至0.4％，通膨下滑也可能影響聯準會的升息節奏由激進轉向溫和，市場對於9月份是否繼續升息及升息幅度解讀轉鴿派，明年續升息或轉降息啟動時間點也出現臆測方向轉折。

美國近半年升息抑制通膨，已對通膨上揚壓力發揮效果，美國聯準會（Fed）升息幅度高於台灣央行，且已高於2018年升息幅度，美台利差擴大至1％，銀行的換匯利潤、壽險的避險成本各有不同影響。

上周為金融股超級除息周，也帶動金融股行情連續數個交易日大漲，包括永豐金、合庫金、兆豐金、彰銀、華南金等市場熱門存股標的，都在上周進行除息，帶動上周金融股持續上攻表現，除受惠金融股除權息行情外，以銀行為主要收入來源的官股、金控股等，受惠升息利差擴大，獲利節奏也大幅提速，成為投資人近期關注的焦點。

金融股是台灣存股族最愛，不少投資人會把握除權息前，進場布局金融股，也有另一批投資人，則是會趁著金融股除息後，股價變便宜時，趁機再加碼建立金融存股部位，即使這波金融股反彈幅度大，除權息吸引力，與除權息後的股價回調期，都是投資人趁機撿貨金融股的時機，也帶動這波金融股表現。

科技股在過去一周波動稍大，大型股個別公司的財測預期展望干擾反彈中的指數表現，以費城半導體指數而言，上周受到美光第四季財測看法保守影響，打壓股價及整體指數表現，此外英特爾、輝達也下修營收預期及調降資本支出等。

這波科技股反彈，從6月下旬至今，包括那斯達克指數與費半指數，最大反彈幅度都在兩成附近，且持續期間已長達一個半月，從技術線型走勢來看，可視為重返多頭格局，科技股堅實反彈持續力，要再觀察庫存調整、資本調節、業績是否反轉等指標。科技股在走過去年底至6月下旬的調整期，最大修正幅度達3成～4成，這波反彈力道則在2成水準，距離去年底高檔仍有2成左右的收復空間。

整體而言，台股甩開兩岸危機，反彈走勢同步受惠政策指引，在類股輪動的後市預期表現下，加上短波段股價反彈幅度大，建議投資人可以採取分散式策略，包括標的分散、投資時點分散，選擇ETF、及定期定額存股方式來參與台股後續反彈行情。

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