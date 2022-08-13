王文良｜折疊機引爆新商機 盤點5檔受惠股

美國公布7月CPI年增率8.5%，低於6月9.1%優於市場預期，去年下半年比較基期向上跳高，可以預見未來幾個月CPI數字將持續下降。美國7月CPI低於6月，是因為通膨壓抑民眾消費，二手車價與運輸指數下跌，全球在仍籠罩巨大通貨膨脹陰影之中，疫情過後各種科技產品庫存過剩、降價壓力大增。智慧型手機龍頭三星8/10（三）新品發表，這時候有勇氣推出新產品，必有對抗不景氣的強大武器： 兩款全新折疊手機。

近年手機大廠一昧追求處理器效能、鏡頭畫素、螢幕解析度，再也變不出新花樣，缺乏新意，換機週期拉長，手機市場衰退並不意外，意外的是今年第二季中國折疊手機出貨量較去年同期大增132%，上半年銷售130萬支，超越去年全年116萬支，折疊手機快速成長，有三個原因吸引消費者:

(1) 外型炫麗、收納方便。

(2) 自拍無死角，無須腳架。

(3) 雙螢幕追劇回訊同步，多工作業。

三星折疊手機進入第四代，內外在同步提升，轉軸體積只有前代一半，機身更輕薄，對開螢幕機型享受大畫面；對折螢幕機型輕巧易收納，如同粉餅盒般大小。折疊手機對年輕人來說是全新造型有新鮮感；但是對於經歷過功能型手機的人，兼具智慧與實用的折疊手機，翻蓋接電話的畫面充滿了回憶。

除了三星，華為、小米、vivo、OPPO、榮耀等中國一線手機大廠，科技巨頭Google計畫年底前推出「Pixel Notepad」，有大廠投入，折疊手機成長趨勢確立，重要零組件供應鏈包括軸承、折疊面板、觸控螢幕、取代螢幕玻璃保護層的PI薄膜、軟板、軟性天線，代表性股票舉例如下:

新日興

(1) 全球最大NB樞軸與中空樞紐廠(市佔率25%)。

(2) 連續4年EPS超過6元，每股淨值83元。

友達

(1) 與錼創科技合作開發9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器。

(2) 具備全球最高228PPI畫素密度，巨量轉移550萬顆Micro LED。

TPK-KY

(1) 全球最大玻璃投射電容觸控面板廠。

(2) 外掛式奈米銀可折疊觸控螢幕。

嘉聯益

(1) 國內前三大、全球前十大軟板廠。

(2) 客戶摩托羅拉推出經典刀鋒折疊手機(razr 5G)。

達邁

(1) 黑色PI為軟板絕緣材料用於智慧手機。

(2) 透明無色PI膜用於軟性OLED顯示器。

單螢幕手機再大，發展瀕臨瓶頸，新品帶來的興奮、滿足、尊榮感越來越低。折疊手機螢幕要大可大、要小可小，大如平板享受震撼影音；小如精品散發懷舊氣息。韓劇透過各大串流媒體，行銷全世界，劇中韓星人手一支折疊手機，氣質帥氣優雅，帶動時尚流行話題，復古風潮再起，未來折疊手機商機不容小覷，個股波段行情值得期待。

鴻光投顧分析師 王文良

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