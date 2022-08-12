陳秀芳｜台股輪動速度快 績優股避風險

昨日美國7月生產者物價指數下滑，有利通膨降溫，但由於Fed持續放鷹，美股四大指數漲跌不一，惟道瓊小漲0.08%，台股開平震盪走高，其中台積電上漲3元，收盤價來到517元，創下近二個月新高價位，然今日由鋼鐵、IC設計族表現相對亮眼，終場上漲91.12點，收在15,288.97點，周線連六紅。

從資金流向觀察，電子成交比重增至65.06%，航運成交比重急凍降至5.91%，今日漲幅最大的類股為電器電纜，漲幅為4.51%，再者則為鋼鐵漲幅2.13%。從籌碼面觀察，外資本周賣超27.03億，投信連36日買超，投信本週買超55.89億。

近期受到美國CPI數據降溫，市場對於Fed升息腳步放緩的預期心理、再隨著中國軍演結束，短線內、外雜音消弭情況下，台股本周漲252.93點，站上15,200點關卡，從技術面觀察，今日挑戰季線未成功，而下方月線雖仍為上揚，但接下來扣低值要往上扣高，最重要的成交量能仍未達月均量，若接下來台股要再續漲，仍需要有更大資金動能及其他利多來推升台股指數。

今日輪至跌深的鋼鐵、IC設計類股進行反彈，像是大成鋼（2027）、智原（3035）、天鈺（4961）、新唐（4919）等，惟近期台股輪動速度快速，若是想追價需留意風險，而在操作建議上，近期上市櫃公司陸續公布上半年財報，操作上應找尋下半年展望佳的業績成長股進行布局。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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