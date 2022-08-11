莊佳螢｜通膨減緩 台股落後補漲

美股昨晚公布CPI通膨率優於市場預期，通膨明顯放緩也帶動四大指數大漲作收，道瓊工業上漲535.11點，那斯達克大漲87.77點，費城半導體大漲121.8點，台積電ADR也在公布7月營收創新高後大漲4.06%。

台股今天順勢開高走高，終場加權指數大漲258.83點收在15,197.85點，就像先前所預測的一樣，7月通膨率果然在原油跟黃小玉原物料期貨下跌的狀況下降幅優於預期，加上美元指數回檔，美國公債殖利率從高檔3.5%附近大幅回落到現在的2.8%附近，股市的避險情緒大幅消退，台股的上漲理由更為充分。



台股持續向季線靠近，技術面觀察目前季線在15,334點附近，距離季線只有不到150點的距離，由於美股道瓊工業指數季線已經開始翻揚，台股還有落後補漲空間，本周就攻向季線的機率相當高，技術面仍是強勢偏多格局，籌碼部分我們昨天強調期貨外資持續加碼多單，今天的外資在期貨部位持續加碼多單5,872口，小台指多單加碼14,600口都是近期新高，投信連續35天買超合計474.23億元都是明顯偏多訊號，加上國安基金持續護盤。

籌碼面也呈現正向偏多訊號，消息面部分則是台積電的7月營收持續創下歷史新高，台灣7月進出口統計，單月出口值 433.2 億美元，為歷年單月次高，連續 25 個月正成長，在技術面、籌碼面、消息面都是偏多的情況下，看法不變建議持續積極偏多操作。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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