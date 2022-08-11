陳立委｜上攻季線 ABF、鞋業股逢低布局

昨美國公布7月消費者物價指數（CPI）年增率達 8.5%，低於市場預期的8.7%，主要是因為農產品與石油的原物料價格下跌，受此激勵的影響，美股四大指數全面翻揚，其中與台灣最為相關的費城半導體指數大漲4.25%，台積電ADR也大漲4.06%。



台股指數今天以15,087點開出，有開高走高趨勢，類股以半導體、光電、電子零組件、紡織、金融等族群表現較為搶眼，帶動指數持續向上攻堅，從指數的技術線型來看，已經收復5日、10日及月均線，正往季均線挑戰，只要兩岸軍演不要擦槍走火，台海緊張情勢緩解，第三季指數有機會挑戰萬六關卡。



展望下半年，投資人可留意兩類股：



1.ABF載板股：在第三季的確面臨降庫存的壓力，上中下游都有降庫存的共識，日前還傳出某家PCB廠商通報270多人實施無薪假，第三季表現差強人意。然而，ABF載板需求差是因為全球通膨爆表，市場預期將排擠消費支出中，但目前CPI已經降下來了，通貨膨脹可望降低，而通貨膨脹降低，就代表消費性電子將會回溫，PC、NB及手機等買氣將提升，ABF載板廠的訂單就會持續增加，未來供需情況將會慢慢好轉，建議投資人可逢低布局ABF載板如欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等。



2.運動鞋類股：受惠於全球疫情逐步與病毒共存，民眾外出旅遊增加，帶動運動鞋終端消費量成長，由於歷經2020、2021疫情干擾因素，鞋子產量不足，上半年客戶庫存較低，現階段下單有擴大趨勢，多數廠商訂單能見度可看到第四季初，製鞋供應鏈業者訂單充沛，未來營運獲利看好，投資人也可稍加留意運動鞋類股如：寶成（9904）、豐泰（9910）、志強-KY（6768）等。

啟發投顧分析師 陳立委

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