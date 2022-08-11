航海王再起？專家揭密長榮的矛盾現象

台股已在萬五上下震盪近三周的時間，不管是因為裴洛西的訪台導致台海危機，又或者是近期適逢美股科技財報周，以及最重要的美7月CPI指數，市場全面呈現觀望量縮，甚至在周一出現了近2年來的新低量。

當前因成交量由去年平均 4,000~5,000 億，降到目前日均量不到 2,000 億，盤面選股更是要非常小心；資金更會往強勢族群集中，投資朋友一定要瞭解到一個觀念，美國聯準會依然持續的再升息，依然持續的再收資金，低量下的存量博弈，航運股就是一個道理，這時候更是要善加利用反市場心理來操作。

航運股，從6月底除息前，就一路跌跌不休，本益比修正到僅1倍之多；市場上頻頻釋出海運利空的報告，對於航運的看法除了看淡第三季的旺季，認為運價已開始反轉，明年獲利將腰斬，後年更會再一次的腰斬。

但是筆者要告訴各位，法人的報告是否合乎邏輯，到底是真心，還是虛情假意，我們要鉅細靡遺地探究，外界目前判斷的運價指標一個是SCFI(上海出口集裝箱運價指數)，確實指數已從開點開始回落，但其實對於長榮這種公司是要看CCFI(中國出口集裝箱運價指數)，而這個指數其實影響並不是特別明顯，加上長榮今年5月才剛換完新約，漲幅約一倍，加上油價已大幅回落，成本也少了許多，對於整體營收絕對都是利大於弊的，這就是外界所看到為何運價指數跌，長榮7月營收又是再創新高的矛盾現象。

再回到前面所說，現階段可以利用反市場心理學去操作，當市場不看好，散戶頻頻放空，聰明的投資朋友更要把握住這種全市場最低本益比，最賺錢的股票，加上有國安基金的護盤，逢利空大跌下來更是要勇敢承接；除息一個多月，長榮低點至今漲幅其實也近3成的幅度，如果投資朋友只跟隨市場看跌說跌，不探究航運真正存在的利多，甚至進而去放空，那麼荷包可是會損失慘重的！

（摩爾投顧分析師黃睿緯）

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