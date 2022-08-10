范振鴻｜關注今晚美國CPI數據及美股走勢

10日加權指數收跌111.26點，量能1,852億元，K線收十字線，受費半指數大跌影響開低震盪，全天主要由金融指數收漲0.61%撐盤，金融指數領先大盤來到15,102點壓力位置，電子指數則收跌1.23%，由半導體相關的晶圓代工、IC設計、矽晶圓、ABF領跌，昨天強勢的貨櫃航運今天也轉弱。

技術面方面反彈是否結束目前先看8/5低點14,802，收破結束短線強勢格局，另則看好8/4低點14,545，若收破短線出現一個月左右頭部，將結束本波反彈格局，在此之前，反彈波都沒有結束。

技術面，指數如收破8/5低點14,802結束短線強勢格局，8/4低點14,545若收破短線出現一個月左右頭部，將結束本波反彈格局，在此之前，反彈波都沒有結束。

觀察昨晚記憶體大廠美光發布財測，示警再次下修財測，引發半導體類股集體重挫，先前就有提到要留意企業下修財測帶來的影響，畢竟從各個數據來看，特別是製造業的新訂單減庫存數據，製造業面臨龐大的去庫存效應，通膨帶來的需求下滑很可能讓去庫存速度難以加速，導致企業持續下修財測的風險一定要注意。

今晚美國將公布CPI數據，說真不好判斷，這次白宮沒有再出來打預防針，可能意味著CPI真的將見到降溫，但觀察克里夫蘭聯儲的CPI預估來看，目前預估7月CPI數據8.82%，確實將較6月的9.1%下滑，但仍然是難以置信的高，且7月核心CPI預估6.05%，將較6月的5.91%再次上升，市場究竟會不會不甩聯準會近期的持續示警，以通膨降溫利多解讀並持續走高？還是通膨降溫符合預期出現利多出盡的走勢，又或者看到核心CPI再次走高，轉為相信不會太快看見Fed做出降息而轉為修正呢？ 真的很難判斷，因此今晚市場如何反應數據非常重要，也要留意美股走勢。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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