丁彥鈞｜4利多加持 台股萬五有撐

籌碼面上，台股存在4大利多：第一，國安基金宣布進場護盤，第二，金管會禁空令上膛。第三，投信連33日買超。第四，900億元的勞動基金伺機進場。在四大主力作多的情況下，加權指數不畏美國半導體指數下跌，終場仍上漲29點，以15,050點作收，守住萬五關卡。



2022年上半年，首先是2月爆發俄烏戰爭，俄羅斯的債券價格下跌。3月開始美國升息，美國債券殖利率飆升，導致債券價格下跌。5月台灣疫情失控，防疫保單損失慘重。6月全球股災，台股單月跌掉2,000點。四大利空集中發生，導致2022年上半年的金融股，獲利多呈現衰退的狀態。然而，即使眾多利空接踵而至，多數金融股仍維持獲利的節奏，只是金額下降而已。隨著下半年股債雙漲，金融股的投資損失有機會扭轉成投資利益，是近期金融股強勢的主因。



美國即將公布7月份通膨數據。受惠油價下跌，CPI年增率有機會下降。此外，週五明晟指數進行調整，月底生效，台股權重可能續降。本周的兩件大事，將影響短期的股價走勢，應密切注意追蹤觀察。



在國安基金的加持下，隨著不確定性因素消除，預期下半年加權指數將在萬五到萬六之間區間震盪。之前低點敢加碼的，現在應該有賺錢。由於台股開始止跌回穩，現在可以長期投資績優股，偏好短線的投資人，亦可進行區間操作。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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