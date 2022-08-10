陶文看台股｜急跌承接 營造短線機會財利

《陶文看台股》周三（08/10）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【地雷復卦】急跌承接，營造短線機會財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是陰曆七月十三日，日犯「月煞」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

冥王星會相，太陰星正逐步邁進金星的衝剋區，對於重要事務的執行有必要速戰速決。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和冥王星衝剋，月亮也將會進入衝剋區，幸運的是火星和天王星合相舒緩，對於投資求財而言，最容易呈現的將會是多空交戰，而狹幅震盪容易成為今天的盤勢寫照。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股盤勢十分戲劇，不論從哪個角度觀察，都容易發覺呵護的痕跡。大盤開低，中場後震盪走揚會到盤面上，終場收漲29點，不過量能只有1847億元。

【天山遯卦】的壓力頗大的空方，果然遭到了壓抑，而看空不空的現象果然如卦象預期。

卦象訊息如下「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的空方壓力依舊強大，不過還是出現了壓抑其發凶的力量，因此容易出現看空不空的現象………」。

以及「………只不過由於卦象中的多方並沒有表態的空間，因此即便空方受到管理而不發凶，但多方也苦無表現的機會………」果然如此。

還有「………就卦象而言，狹幅整理的機會較大，成交量也不容易有機會放大。靜觀其變，等待機會，也是一種值得參考的趨吉避凶………」市場上認同卦象訊息的人不在少數。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地雷復卦】是這一天（08/10三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是反覆震盪，對於事務的執行而言，容易有走不出迷宮的感覺。

對於投資求財而言，則容易出現狹幅震盪的走勢。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方壓力持續，同時也動作頻頻，因此多方容易出現受傷的情況。再加上，卦象中的多方步調並不協調，因此盤勢想要有所表現並不容易。

不過幸運的是，由於空方對於市場的壓力雖大，由於後繼力道並不理想，因此重大傷害的回檔還是容易見到呵護的影子。因此回檔承接有機會營造短線機會財利。

吉利方位：西北方、東北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：6、7、8、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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