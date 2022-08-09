劉烱德｜指數狹幅震盪 航運、蘋概股利多

台股昨日開低走高看回不回，收盤僅小跌15.63點，成交量僅1,745億元，本波反彈已接近6/23前波低點15,102，短線多方以守為攻，主要在先消化賣壓減輕後續上漲的阻力。

昨日美股四大指數在就業數據利多下均為開高走，無奈Nvidia 第二季初步財報慘烈，科技股賣壓湧出，費半指數收黑 1.61%，道瓊、那指與標普收盤則是貼近平盤。市場等待本周三即將公佈的7月CPI消費者物價指數，作為進一步評估聯準會累積緊縮政策的效果，同時尋找聯準會後續升息行動的線索。

觀察昨日美股中,，潔淨能源概念股 ( 綠能 )走升，主要是由於參議院已經通過的規模 4,370億美元的《通膨削減法案》,這項法案將用以對抗氣候變遷、降低處方藥價、對企業加稅等三大環節。

另拜登預定週二將簽署「晶片和科學法案」，將進一步牽動美國科技股及汽車股的走勢。

加權指數目前短撐在7月8日高點14,552，短壓在6月23日低點15,102點，未有效突破或跌破前，指數都將陷入此區間內做狹幅震盪整理。

隨著國際油價下跌，對製造業而言是利多外，財政部剛公佈的7月份出口433億美元 (較去年同期增 14.2%，連續25個月正成長)，航運股除了大幅降低營運成本外，短線又有出口數據利多加持，股價有機會表現。

另外，Q3蘋果啟動拉貨更勝以往，相關概念股台積電、大立光、玉晶光、揚明光、華通、臻鼎-KY、建漢、台光電、鴻海等都可留意。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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