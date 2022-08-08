陳秀芳｜盤勢量縮整理 布局短打為宜

上週五美國公布 7 月非農就業數據，遠優於市場預期，暨而引發Fed持續激進升息擔憂，美股僅道瓊收小紅，再加上中國對台制裁動作未停，台股今日量縮，開低後震盪走高，盤中一度跌逾120點，今日由網通、金融及航運撐盤，指數跌幅收斂，終場下跌15.63點收在15,020.41點，力守萬五大關。

從資金流向觀察，電子成交比重63.79%，航運成交比重11.66%，值得一提的通信網路股成交比重增至11.19%，今日漲幅最大的類股為通信網路股，漲幅為0.92%，從籌碼面觀察，外資今日轉買為賣，賣超23.57億元，投信持續買超，已連買三十二日，今日買超20.57億元，從技術面觀察，今日仍力守短均之上，但上方壓力重重，雖在月線有撐，但成交量能無法持續放量情況下，台股直接上攻機率低，預計盤勢持續震盪。

由於台股受到非經濟因素及各種不確定因素干擾下，持續影響投資人信心，造成成交量能急凍，接下來市場聚焦本週即將公佈美國7月CPI數據，市場預估7月CPI數據將看到下滑。而近日明顯以網通族群表現較為亮眼，市場上仍追尋下半年較無雜音且獲利良好的個股，但由於盤勢震盪操作難度增加上，目前操作應以短打為宜。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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