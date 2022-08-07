白易弘｜續攻季線 工業電腦、車用馬力強

國際情勢，美國勞工部上周五（5 日）公布美國 7 月非農就業人口增幅達 52.80 萬人，遠超預期的 25 萬人，創今年 2 月以來新高，失業率達 3.50％，促使股債雙殺、黃金回落，美元強升。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會在 9 月 20 日至 21 日召開下次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時，升息 3 碼的可能性為 80％，高於上周四的 34％，有 30.5％的機率會升息 2 碼。



台股上周受地緣政治風險影響回測月線後周五拉出長紅棒大漲，本周有機會延續上攻多方走勢，工業用電腦與車用相關族群第二季財報保持成長，第三季有望實現傳統旺季表現，近期台股在籌碼經過沉澱與國安基金宣告進場穩定信心作用下，有機會展開軋空行情，有助後續仰攻季線。



留意本周兩檔潛力個股：



1.詮欣（6295）：連接器廠詮欣 上半年獲利跳增，加上優化產線效率及產品組合效益持續顯現，第三季獲利估將續增，第四季在車用新品放量下，營收及獲利更可望邁大步成長。詮欣目前營收比重來看，工業電腦（IPC）4~5 成、網通 15-20％、車用占比 8~9％，消費型跟 PC 2~3 成，但預計第四季在新品陸續開始放量下，車用營收比重可望顯著提升，也將推升營運表現。



2.廣積（8050）：廣積今年受惠自動化、網通、智慧零售等應用接單暢旺，能見度已到明年（2023年），公司表示，第二季營運預期持穩首季，隨下半年缺料改善，公司新增產能、人力也陸續到位，營運將明顯優於上半年。IPC廠廣積公告半年報，第二季獲利超乎市場預期，單季稅後純益達2.53億元，較上季大增45.4%，年增率高達5.5倍，EPS為2.22元。 累計上半年稅後純益為4.26億元，較去年同期成長4.6倍，EPS突破3元，達3.75元。

文/資深分析師白易弘

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