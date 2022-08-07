股海老牛教戰6大止跌訊號 3招算出便宜價

隨著國安基金宣布進場後，台股加權指數明顯有撐，然而許多中小型股的表現仍不如預期，投資人不禁想問，個股何時止跌？股價跌到哪裡才算是合理價位？對此，理財作者股海老牛透過六大指標找出止跌訊號，並搭配三種估值方式，來推算一檔股票的合理價位。

止跌訊號1：股價不再破底

股海老牛表示，一檔個股若低檔時，持續3天不再破底，代表低檔有大戶甚至是主力進場撐盤，這時可視為個股短線上已止跌。

止跌訊號2：融資斷頭

被視為「散戶籌碼」的融資，因股價不停下跌導致融資維持率不足，最終引發斷頭潮時，代表股價已來到最悲觀的時刻，股海老牛提醒投資人，斷頭潮象徵散戶籌碼出場，此時短線上有機會贏來一波反彈行情。

止跌訊號3：紅色小尾巴

股海老牛以技術分析中的K線為例，若盤中最低價與最高價有落差，同時收盤時股價收在最高點，那麼將呈現留有下引線的紅K棒，股海老牛稱它為「紅色小尾巴」。他表示，短線出現這樣的技術指標，代表投資人認為該股價已來到便宜價位。

止跌訊號4：低檔爆大量

除了技術分析外，股海老牛也建議投資人可以觀察成交量。若在股價低檔時，成交量突然放大，表示這個位階出現大戶承接股票，未來將有機會止跌反彈。

止跌訊號5：庫藏股進場

所謂庫藏股，指的是公司運用資金將自己發行過的股票買回，藉此減少市場上流通的股數。通常一間公司實施庫藏股，是因為系統性風險，或是公司高層認定目前股價已低於本身企業價值，因此股海老牛認為，庫藏股也可視為個股的止跌訊號之一。

止跌訊號6：國安基金進場

股海老牛認為，國安基金宣布進場，能適時給予大盤信心，並帶動指數止跌回升，加上國安基金本身進場條件較為嚴苛，通常宣布進場，代表距離低點也不遠了。

2022年以來，台股回檔超過20%，不少投資人手上有不少套牢股票，針對個股出現負40%的負報酬率該如何操作？股海老牛建提醒投資人，若手上有景氣循環股，如：航運股、原物料概念股等，隨著大多頭走勢反轉，未來兩年獲利將開始走疲，必須慎重考慮個股去留；相反地，若持股為長期穩定獲利的企業，此時下跌超過40%，反而是加碼好時機。

至於股價可透過哪些指標進行合理價判斷？股海老牛表示不同產業有不同的估價方式，他以股利價值線、本益比以及股價淨值比為例：

1.股利價值線

若投資人買進的是一檔穩定配息的個股，股海老牛認為可以透過近5年的股利發放平均去做股價推算。

合理價=近五年股利平均值×20倍

便宜價=近五年股利平均值×16倍

假設近5年股利平均為1元，合理股價為20元、便宜價為16元。

2.本益比

本益比是最常被用來評斷個股合理價位的工具，股海老牛表示，不同產業會被賦予不同的本益比水位，他以個人投資經驗，將本益比分為三個族群：

產業獲利穩，本益比落在8～12倍；

產業獲利成長，本益比落在12～16倍；

產業龍頭，本益比落在16～20倍；

產業前景看好，本益比落在20～24倍；

股海老牛以2021年台積電本益比來到30倍為例，表示有些熱門產業搭配題材發酵，本益比可能會一路上修，但高本益比伴隨較高風險，他提醒投資人仍要設好停利停損點。

3.股價淨值比

股價淨值比指企業股價與總資產間的比例，股海老牛表示，通常股價淨值比會拿來判斷金融股的合理價位，當股價淨值比＜1時，可視為股價處於便宜價。

股海老牛提醒，投資人在抄底個股之前，一定要先認清這筆資金是長期投資還是短線操作，由於抄底訊號只是相對的參考指標，藉此幫助投資人降低進場風險，並不代表絕對能買在最低點。抄底後，他也建議投資人必須設好停利停損，避免凹單，越套越深。

展望下半年，股海老牛看好哪個族群，除權息旺季後，該如何布局台股？請聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://apple.co/3zLVwoX

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