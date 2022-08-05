陳奕光｜庫存調整與台海危機，將淬鍊出強大底部

第一金投顧董事長陳奕光

今年以來資本市場可說是內憂外患不斷，美國從3月來密集升息，造成全球資金回流美國，台灣也成為重災區，截至8月4日外資累計賣超9,957億，光台積電就累積賣超近4千億，造成波段下跌七個月。台股從1月5日的最高點18,619到7月12日的最低點13,928點，累積下跌4,691點，腰斬個股比比皆是。

國安基金於7月12日進場護盤，金管會近期也研擬推出限空令，目的提振市場信心。近日美國眾議院議長旋風訪台引發了中國繞台軍演，這是自1995年來第四次台海危機，國際情勢緊張、市場情緒恐慌，但這次與27年前完全不同。這兩年台灣上市櫃獲利從2兆大幅上升到4兆，投資屬性也從散戶演變為法人為主，現在有ETF、四大基金、外資、投信等穩定籌碼，也早已成為含金量高的全球科技重鎮，獲利、結構、產業面早已不可同日而語。

目前處於升息循環與去化庫存階段，手機、NB、PC、顯卡廠不斷下修展望，但台股早已經修正超過4千點，已經反應這些利空。反而是近期第三季、第四季庫存調整、陷入衰退後，反而使明年可以重新回到正軌、正常出貨。台股在這最風雨飄搖、最多利空時，伴隨著國安基金進場，淬鍊出最強大的底部。

台股萬四有國安基金撐腰，而美股6月以來持續反彈，道瓊波段上漲10％、那斯達克上漲20％、費半上漲29％，台股大幅落後，軍演利空過去後，對照美股，可以期待千點的落後補漲行情。考量眾多產業仍在下修、衰退階段，選對產業非常重要，下半年看好權指股、蘋概股、汽車零組件、網通、衛星、電動車、綠能、生技等產業。

由於去年即上半年營運基期高，務必要選擇營收與獲利明年能持持續成長的公司，搭配法人籌碼進行操作。

權值股方面，護盤重心台積電、鴻海、大立光、金融股等可以留意，台積電第三季受惠HPC成長，單季每股獲利挑戰10元，今年每股獲利將達37～38元，堅強的基本面將帶動股價及台股往上。蘋果將於9月發表新手機、新耳機、新筆電等，股價也已經兩年沒動，相關的供應鏈包含鴻海、大立光、美律、華通等正進入旺季，看好蘋概將成為第三季的正規軍。

車用方面，車廠這兩年晶片缺貨、上半年又遇到中國封城，供給面嚴重卡關，但最差狀況已經過去，下半年產能陸續恢復，其中電動車更是蓬勃發展，相關包括和大、貿聯-KY、宇隆、智伸科、華孚等長線受惠。

網通與衛星方面，去年以來缺料嚴重，同樣具備低基期優勢，在主晶片供給順暢的狀況下，為少數成長明確產業，可關注智邦、中磊、智易、昇達科等公司。

其餘不受景氣影響的生技產業、政府努力推動的綠能產業，獲利持續成長的績優股如美時、保瑞、世紀鋼等可以留意。目前是台股最風雨飄搖的時刻，諸多利空將淬鍊出堅強的底部，可趁回檔時布局營運展望樂觀的公司。

延伸閱讀

陳奕光｜國安基金撐萬四 布局績優產業

陳奕光｜存隱憂持續增溫 國安將進場短線有撐

陳奕光｜半導體下行循環，聚焦產業新商機