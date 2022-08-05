陳秀芳｜大盤站回萬五 聚焦績優股布局

市場等待今晚最新的非農數據，昨日美股四大指數漲跌互見，今天台股在金管會擬祭限空令穩住市場下，台股開高走高，在台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）領軍漲幅約在3.2%～5.38%，帶動整體電子族群漲勢，IC設計及網通族表現亮眼，大盤上漲333.84點收在15,036.04點，站回萬五大關，週線連五紅。

今日新台幣匯率力守30元，從資金流向觀察，電子成交比重63.28%，航運成交比重增至11.85%，今日上市八大類股齊揚，漲幅最大的類股為航運、半導體類股，漲幅為3.65%、3.26%，從籌碼面觀察，外資今日終止連四賣，買超247.28億，本週合計賣超124.03億元，投信已連買三十一日，本週買超86.6億元，從技術面觀察，今日站回短均之上，雖上方壓力重重，但在月線有撐的情況下，預計盤勢持續震盪。

近日台股受到非經濟因素影響，而造成盤勢震盪加劇，雖金管會及國安基金密切盯住盤勢，且祭出相關政策因應，但市場信心仍然不足，成交量能仍未達月均量，在操作上仍以基本面佳、不受通膨影響之個股為首選，如藥華藥（6446）治療紅血球增生症（PV）新藥「百斯瑞明」，美國銷售業績佳，今日股價又創下新高、健喬（4114）受惠於愛克痰熱賣，7月營收創同期新高，近期股價走勢穩健，而國光生（4142）進入Q3傳統旺季，7月營收年增425.16%，股價仍在低檔，也可布局。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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