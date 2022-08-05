黃勇文｜台股箱型震盪 衝過季線逢高調節

近期台海變成全球焦點，受到美國議長裴洛西來訪影響，讓台海敏感神經引發地緣政治的風險提高，緊張情勢升溫，衝擊投資人信心，順勢剛好回應上周的提醒大家，拉回到月線是不錯的短多進場點，國安基金適度的護盤，加上金管會釋出「限制放空」等激勵措施下，讓大盤開高百點，在權值股大軍領軍下，光通訊族群衝高下，大盤漲逾200多點，接近萬五關卡。

外資在地緣政治不穩定下，幾乎天天賣超台股，到今年累計賣超破兆元應該指日可待，加上聯準會以美股經濟面雖呈現趨緩，但尚未衰退的觀點，間接讓美股四大指數持續反彈，對於台股整理再次上攻的趨勢，尚未改變，以上方季線為短期台股加權指數的最大壓力。等待非經濟因素(演習)等利空消失後，股市有望回歸基本面，建議留意上半年營收優於預期，以及下半年營運成長的類股。

近期加權指數都在月線以及在季線之間做箱型震盪整理，未來低點是否為13,928點，取決於國安基金護盤的力道，雖然面臨台海危機利空，以及財報的壓力測試，台股仍然是跌深後的反彈，投資人可以股價拉回時，分批布局，如果盤面再次衝過季線之上，可以適度的逢高調節。當然公司獲利好且成長型的個股，才會是法人關注的焦點。

綜合以上觀點，近期半年報需在8月15日之前公布，網通類股、工業電腦、光通訊類股都是表現不錯的族群，雖然半導體雜音不斷，但權值股台積電(2330)仍是政府護盤的焦點，只要台積電穩在500元左右，台股短期下檔空間也有限，只要這波反彈沒跌破14,550點前，對於台股走勢不受影響。

文／資深分析師黃勇文

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