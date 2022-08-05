台股進入空抵區 郭憲政揭6檔人氣股關鍵價

在上周的文章《美升息後台股後市》中，我們分析了加權指數、電子類股、台積電與道瓊指數的空抵區，並明確指出這三類指數（與台積電）已進入空抵區。文中我們也寫道：未來幾周台股與美股將是「跌多漲少」的格局，原先的多方控盤將轉為空方控盤，由於很重要，本周再提醒投資朋友們。

本周提供下列6檔熱門人氣個股「空抵區」供投資朋友參考：

1.宏達電（2498 ） ：在7月1日的文章中已指出宏達電的空抵區在60.2~71.4元之間。果然宏達電本波高點（71元）在7月22日出現，當天也爆出27.3萬張的大量，意味主力已在高檔紛紛出貨。

2.長榮航（2618）：同樣地，在7月1日的文章中已指出長榮航的空抵區在31.4~33元。果然長榮航本波的高點（34.8元）在7月20日出現。

3.耿鼎（1524）：6月14日K高24.95元，7月1日K低17.8元，高點向上0.382位置27.7元，向上0.618位置29.4元。也就是說耿鼎的空抵區在27.7元~29.4元。股價已進入空抵區，投資人不宜再用力追多。

4.揚明光（3504）：2021年11月19日K高154元，2022年5月10日K低58.5元，低點向上0.382位置95元，向上0.618位置117.5元。也就是說揚明光的空抵區在95元~117.5元。股價已進入空抵區，投資人不宜再用力追多。

5.建達（6118）：7月8日K高39.2元，6月20日K低20.75元，高點向上0.382位置46.2元，向上0.618位置50.6元。也就是說建達的空抵區在46.2元~50.6元。股價已進入空抵區，投資人不宜再用力追多。

6.台半（5425）：3月30日K高93.3元，7月7日K低60.1元，低點向上0.382位置72.8元，向上0.618位置80.6元。也就是說台半的空抵區在72.8元~80.6元。股價已進入空抵區，投資人不宜再用力追多。

文／啟發投顧分析師 郭憲政