莊佳螢｜內資力挺 台股連3天站穩萬五

美股昨晚漲跌互見，道瓊工業上漲29.07點，那斯達克下跌13.1點，費城半導體下跌49.05點，台股今天順勢開低，在美股拉回跟中國軍演的利空下，台股依舊展現韌性開低走高，終場加權指數上漲29.87點收在15,050.28點，連續三天日K收紅，也是連續三天站穩萬五關卡，技術面觀察台股量縮呈現驚驚漲走勢朝季線邁進，籌碼面觀察，外資今天賣超 39.16 億元，為連二賣；投信力挺台股，加碼買超 12.15 億元，為連續 33 日買超，再創史上第二長連買紀錄；自營商買超 14.81 億元，三大法人合計賣超 12.14 億元。

昨天外資雖然在期貨部分大減多單超過5,000口，但是今天馬上加碼3,190口多單，外資期貨未平倉仍是多單9,859口接近萬口水準，下周三就是台指期貨結算日，拉高結算的機率仍偏高，而本土投信連續33天買超合計447.29億元，成為力挺台股的重要力量，當然國安基金的護盤也功不可沒，台股雖然有軍演利空影響，但是在本土資金強力護盤下可望持續盤堅走勢。

基本面部分，財政部公布7月進出口統計，單月出口值433.2億美元，為歷年單月次高，連續25個月正成長；累計前7月出口值共 2,899.7 億美元、年增幅 18.4%。台股基本面強勁無虞！美國10日將公布消費者物價指數（CPI），經濟學家預計，7月份的通膨年增率將從6月份觸及的1981年以來最高水準9.1%放緩至8.7%。如果通膨趨緩幅度優於市場預期，美股可望再度上漲，建議現階段台股仍然可以持續偏多操作。

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