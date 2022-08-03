國安基金發狠護盤 郭哲榮揭背後驚天秘辛

美國眾議院議長裴洛西台灣之行，牽動美國、中國、台灣的敏感神經，更再度掀起了台海風暴，中國更是預告將從4日起，一連3天六區域軍演，範圍更侵犯我國領海，加上中國海關總署暫停眾多台灣食品進口，以及中國商務部也宣布，今天起暫停對台出口天然砂等種種地緣政治風險高升的利空干擾，但是今天台股卻屹立不搖，逆勢上漲，終場小漲29點，收在14,777點，看來今天政府護盤力道很強，國安基金功不可沒！

裴洛西來台，國安基金早知道！外國重大官員來台，絕非偶然之舉，綜觀過去七次，國安基金進場點位通常在台股十年線的位置，但是第八次進場卻一反過去進場邏輯，大盤指數既不在十年線附近，股價淨值比1.71倍與過去幾次相比，例如：第五次進場的歐債危機及金正日過世1.64倍、第六次的中國股災1.49倍、第七次的新冠肺炎1.43倍等都未顯偏低，看似不合理的背後，是否隱藏不足為外人道也的驚天秘密？當初國安基金7月11日宣布不進場護盤的理由，包括上市櫃公司營收創新高、本益比及現金殖利率皆優異、外銷出口持續擴大、疫情有效控制等，隔日就造成台股大跌破底，國安基金也峰迴路轉宣布準備進場，讓市場相當的意外，如今裴洛西訪台，也讓國安基金意外進場變得再合理不過了！

千金難買早知道，看來國安基金的委員們早就知道，還有政府也提前知道裴洛西何時要來，也確信中國會堅決反對的立場，所以要預做準備，萬事俱備只欠東風之下，恰好遇上台股破底，也就順勢而為宣布國安基金準備進場護盤，如此一來，進可攻退可守，一來提振市場投資人信心，二來避免8月裴洛西來台造成台海的重大利空，引起股市崩盤，預先派國安基金的5,000億大軍駐守台股，此舉顯現出執政者的智慧，7月護盤總比8月裴洛西來台後，才宣布國安基金進場護盤來得更合宜，少一點政治意圖，也可以壓抑台海危機的火焰！

最後，裴洛西其實4月就要秘密訪台，當初因為她要拯救被中國關押的人權鬥士李明哲，卻因為來台的消息走漏，怕無法救出李明哲，所以最後來台行程才取消，延後至今，如今有朋自遠方來，不亦樂乎！今天台股守住了，明天中國軍演開始，才是真正考驗投資人信心的時刻，看看今年7月底台股剛好站上15,000點，而今年截至7月底與台股100％連動的韓股，跌幅同為17.67％，本周韓股累積漲幅0.40％，台股卻累積跌幅1.48％，兩者差異1.88％，還有與台股連動密切的費半指數也站穩季線之上，我相信，靜待事過境遷，短期地緣政治風險利空消散，台股就會開始超韓趕美，先站上萬五，再站上季線，台股必將再次展翅高飛！

文／摩爾投顧投資長郭哲榮

※本資料由摩爾投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀

詐騙簡訊好大膽 假冒國安基金

3數據撐腰 郭哲榮：外資求饒式買盤再現

台海危機關鍵一周 下跌有撐彎腰撿鑽石

共軍鎖台股市怎麼走? 黎方國給定心丸