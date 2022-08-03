范振鴻｜地緣政治風險仍在 明留意10日線

3日加權指數收漲29點，量能僅1,748億元，指數量縮小漲，全天震盪盤，裴洛西訪台帶來的地緣政治風險利空不會一天結束，主要留意兩點：(1)此利空反應不會一天反應完，關鍵在裴洛西離台後，中國的動作，目前市場並未反映中國實彈演習的利空；(2)短線恐慌情緒上升，VIX指數來到24.45，雖然最大風險隨著裴洛西飛機降落解除，但須留意裴洛西離台，明後天市場是否反映恐慌而非理性下跌。

若後續短線出現非理性殺盤，將會符合國安基金進場條件，指數在短線過度恐慌後反而容易見到急彈。

技術面大盤如站穩7月1日大量長黑高點14,812點，短線止穩，接下來留意15,102點至15,616點重壓區，短線留意結構點14,717點如跌破反彈行情結束。

歷史經驗來看，非經濟因素會帶來恐慌下殺，也會引起強彈，但終將回歸市場基本面，而目前市場基本面並未落底的看法不變，且還有一段時間，短線要注意暴跌暴漲，中長線則要留意最樂觀的狀態也是要持續打底。

技術面觀察，加權指數明天需要收在14,937點之上才能避免10日線轉壓，而目前櫃買指數的10日線已經轉壓同時完成兩周左右的小型頭部，儘管美股尚未正式轉弱，但台股短線風險開始大幅上升，提醒投資人反彈站賣方的看法不變。

昨晚數位Fed官員發表談話，舊金山 Fed 銀行總裁戴莉表示，Fed「根本沒有」接近完成打擊高通膨的任務，同時認為現在就斷言Fed已經解決通膨問題有點過早，並且也表示投資人預期Fed 明年上半年轉向降息，讓他感到困惑，因為預估 Fed 目前將繼續升息，然後在一段時間內保持利率不變。

此點與我先前提供的看法，「市場過度樂觀預期通膨將降溫，且預估明年Fed將會降息與FOMC中所提供的指引矛盾。」因此還是要留意後續CPI數據的公布以及市場認清事實後市場可能再次轉向。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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