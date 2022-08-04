白易弘｜台積電穩盤守月線 留意2潛力股

周三（3日）上漲29.79點收在14,777.02點，成交金額1,748億元。外資賣超61.15億元；投信買超16.6億元；自營商賣超17.92億元，三大法人合計賣超62.49億元。

台積電尾盤連續買單敲進收501元，帶領指數克服區域政治風險震盪守住月線，近期強勢股如：再生晶圓的中砂（1560）、散熱模組的奇鋐（3017）以及汽車零組件個股順勢震盪拉回整理，但也提供再次進場機會，加權指數整體觀望氣氛濃厚，國安基金持續發揮穩盤效果，反彈氣勢仍在，未來若能擴量即能上攻季線。

技術面部分，盤中回測月線收下影線，短線有機會延續反彈氣勢，加權上檔反壓在15,000~15,500整數關卡，欲搶反彈建議以現金操作勿用槓桿，操作策略以七月營收有望優於六月的業績股為主。

選股方向，可擇優散熱族群與再生晶圓股，留意兩檔潛力股，

1.奇鋐（3017），奇鋐6月合併營收47.16億元，年增27％、月增4.04％，一舉寫下歷史新高，上半年累計營收263.6億元，年增12.9％，也同步改寫歷年同期新高。奇鋐6月營收撐竿跳，為第二季獲利注入活水，下半年Intel及AMD均推出新伺服器平台，其中Intel的Eagle stream熱設計功耗達350W左右，較前代Whitley270W提升，其搭載的散熱模組多由熱管改成散熱效果更佳的均熱板，由於規格升級，平均單價（ASP）將提升15～20％。

2.中砂（1560），中砂藉由高階產品比重提高，以及成本管控得宜、生產效率與產能提高，配合新台幣貶值，第二季稅後純益3.89億元，季增24.13％，年增1.81倍，每股盈餘2.72元，雙創歷年單季新高；累計上半年稅後純益7.02億元、每股盈餘4.92元，更是提前賺贏去年全年。預估整體下半年營運有望優於上半年，全年獲利更有挑戰一個股本的潛力。

今（4）日觀盤重點：

1.加權指數能否站穩月線續攻萬五整數關卡。

2.台積電能否站穩500元。

3.議長訪台後續區域政治風險漣漪效應。

文/資深分析師白易弘

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!