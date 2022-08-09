老手盤點歷年政治利空 曝財富重分配買點

美國參議院議長裴洛西訪台前大盤最高15,035點，離台隔天（8/4）最低14,545點，股民苦嘆果然是賠若兮。

裴洛西一走中國立即軍演，8/7演習進入第三天，中共宣布延長軍演十天~一個月，台股看似再度承受撞擊，實則不然，因為延長軍演區域在黃海與渤海，距離台灣約1,600公里，反倒離南韓跟日本比較近。凡是危機沒有徹底解除之前，多數人就不敢輕舉妄動，量縮象徵散戶進場意願低迷，台股因禍得福，利空測底、清洗浮額，大盤8/5~8/9連三個交易日收紅，漲到15,050點創7月以來新高。

只要兩岸保持理性避免擦槍走火，減少不必要的言語挑釁，中共鎖台軍事演習需耗費大量人力、物力、彈藥、油料、資源，財務支出龐大，對堅持新冠清零而經濟衰退的中國負擔頗為沉重，實際圍台軍演時間必不會拖久。

1990年伊拉克入侵科威特，是二次世界大戰之後，全球股市遭遇到最大國際政治性利空，卻也是股票市場百年難得一見大買點，開戰日就是起漲日。以下整理歷年國內外衝擊台股重大政治性利空、指數區間、漲幅、花費時間:

1991年1月，沙漠風暴（3,142~6,365；102%；4個月）

1995年7月，中共試射飛彈（4,474~10,256；129%；24個月）

2001年9月，911恐怖攻擊（3,411~6,484；90%；7個月）

2004年3月，319槍擊案（6,020~6,916；15%；1個月）

2006年8月，紅衫軍凱道倒扁（6,405~9,859；54%；14個月）

2014年3月，太陽花學運（8,508~10,014；18%；13個月）

利空大跌理所當然，不同的時空背景，政治利空內容不會重複，對股市的影響卻有共通點：大跌過後不但全部漲回利空發生當月高點，甚至漲更多，有些利空則是大波段行情起漲點。

目前台股所面臨的政治性利空屬於兩岸軍事危機，比較類似1995年中共試射飛彈那段，當年飛彈危機橫跨95、96兩個年度（可能與1996年總統大選有關），台股將近半年時間陷入導彈危機氛圍，窒息量就是日常，台股藉此打出紮實的底部，自1996年4月，月K線拉出長紅起，奔向10,256點展開波爛壯闊的大多頭行情。

想從股市賺大錢，最好的價格往往是最糟的時候，政治性利空不分個股好壞引發全面跌勢，投資人真正該追求的，是當其他人不理性大賣，股票市場財富重新分配的買點。假如錯過沙漠風暴台股3,142點；錯過九一一恐怖攻擊，南亞跌到18.1元，再一路飆漲至99元，這次，大盤已經先從18,619點大跌4,691點，若再因為中共軍演給予市場致命的一擊，台股將出現史詩級大買點。巴菲特說，當好公司遇到倒楣事，就是最棒的投資機會。想大買價值股，就趁政治性利空。

鴻光投顧分析師 王文良

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