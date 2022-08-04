莊佳螢｜台股短線拉回是買點

美國眾議院議長裴洛西昨晚離台，中國軍演台股將利空測試三天，昨晚的美股大漲，道瓊工業上漲416.33點，那斯達克大漲319.36點，費城半導體大漲78.72點，但早盤台股明顯沒跟上美股漲幅，加權指數反而以低盤開出，盤中開低走低，接近12點中國開始軍事演習之前台股賣壓湧現，盤中最低來到14,545點一度下跌230點。

但就像我們之前指出，國安基金仍然在場上護盤，所以午盤過後護盤的力道漸漸加強，午盤後到收盤，台股拉抬了近200點，終場加權指數下跌74.82點收14,702點，還是守住月線支撐。技術面觀察日K收黑K帶了157點下影線，很明顯是護盤資金介入拉抬，國安基金開始發揮護盤功能，台股並沒有失去秩序。



台股短線以震盪整理機會較大，不必太過擔心跟恐慌，因為這次中國演習雖然擴大範圍，但是就情報顯示中國的軍事補給線並沒有擴大，也就是中國並沒有預備擴大戰爭，單純就是演習而已，所以亞洲股市今天收盤上漲，國際金融市場並沒有動盪。

再來就戰爭風險來看，匯率的反應是最快速的，但觀察到台幣也沒有大幅貶值，國際間的匯率也沒有太大幅度的波動，所以相信台股可以安然渡過這次危機。最後股市還是會回歸基本面，通膨跟利率還是下半年的觀察重點，只要通膨順利控制住，聯準會放緩升息步調，受到短線地緣政治影響的台股如果拉回，將會是今年絕佳買點。

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