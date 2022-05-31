求饒式買盤又來！郭哲榮揭台股激噴時機點

五月飛雪必有冤情，今年台灣五月平均氣溫，創下69年來同期最低，在此同時台股從年初創下新高18,619點後，遭遇俄烏戰爭、通膨、升息、疫情等多重利空重擊，台股開始震盪走低，跌破萬七、萬六，5月12日更是來到波段新低15,616點，台股投資人大聲喊！冤啊！同期間連護國神山台積電也從年初高點688元跌至505元，國際股市績優生，竟然跌落至此，必有冤情！

當初台積跌至505元時，我就強調若台積最後突破700元，那505元的台積，是老天送的禮物？還是老天在虐待你？今天台積電股價回升至560元，想當然耳，505元的台積電當然是老天送的禮物，台積跌得可真冤，第一季毛利達55.6％，超過財測高標，每股盈餘7.82元，更是創單季獲利新高，四月營收逾1725億元，也創下歷史新高，終於在五月的最後幾個交易日，護國神山再度挺身而出帶領台股吹起反攻的號角，三天大漲46元，貢獻台股近400點的漲幅，終於沉冤昭雪了！

另外，因為股價紋風不動，而被網友戲稱為不動產的鴻海，在台股下跌的過程中，也扮演起穩盤的角色，沒有再補上一刀，5月12日在台股創低的同時，鴻海召開第一季的法說，釋出財報優於預期的利多，第一季三率三升，每股盈餘達2.12元，也使得鴻海的股價開始走強，緩步墊高，加上今天鴻海的股東會，董事長劉揚偉表示公司未來的展望，將專注於電動車、低軌道衛星、半導體等領域，尤其是電動車，鴻海向全世界展現什麼叫做「鴻海速度」，鴻海僅花不到一年的時間，就從概念到推出電動車原型車，同時也表示有信心能再取得營運佳績，也讓今天鴻海的股價創下今年的高點113元。

台股3天大漲838點，鴻海、台積領軍帶動下，功不可沒！今天收在16,807點，萬七關卡近在咫尺，尤其連兩天台股帶量上攻，完美的技術線型，台股底部型態確立，加上台股本益比不到13倍，以及美國十年公債殖利率不再創高，美元指數也下跌，台幣近期持續升值，更重要的是外資「求饒式買盤」回來了，連3天大買台股，累積金額超過700億元，若外資持續回流台股，那將可預見，台股勢必將會「火山式噴出」，萬七、萬八、萬九，今年台股目標2萬點不是不可能！

（摩爾投顧郭哲榮投資長）

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